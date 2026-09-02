En su 33ª edición, el Tecnológico de Monterrey y FEMSA celebraron el Premio Eugenio Garza Sada 2026, un reconocimiento que distingue experiencias de liderazgo, emprendimiento e innovación capaces de traducir el compromiso social en proyectos con impacto para México.

Creado en 1993, el galardón conmemora la vida, obra y legado humanista de Don Eugenio Garza Sada, fundador del Tecnológico de Monterrey y figura clave en el desarrollo de empresas e instituciones, entre ellas FEMSA.

El Premio Eugenio Garza Sada 2026 busca impulsar iniciativas de calidad de empresarios, estudiantes y organizaciones civiles. Foto: Cortesía

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Proyectos que impulsan bienestar y desarrollo social en México

Durante el evento realizado el 2 de septiembre, se reconoció a estudiantes del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Tecmilenio, así como a líderes empresariales e instituciones nacionales o extranjeras que destacaron por crear soluciones a problemas relevantes, con enfoque en elevar el nivel de vida y el bienestar de las comunidades mexicanas.

Desde 1993, el Premio Eugenio Garza Sada ha distinguido, en sus tres categorías “Liderazgo empresarial humanista”, “Emprendimiento social” e “Innovación social estudiantil”, a 81 ganadores cuyas iniciativas han beneficiado a más de 9 millones de personas de distintas comunidades, atendiendo problemáticas de salud, educación y medio ambiente

"Vivimos una era de retos y dificultades, pero también de oportunidades. Nuestra tarea es aprovecharlas, para enfrentar el doble desafío de preservar la dignidad, que se expresa en la forma de libertad y democracia, con el desarrollo económico y tecnológico”, resaltó José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, durante la ceremonia de entrega realizada en el Centro de Congresos del Tec de Monterrey, campus Monterrey.

Liderazgo empresarial humanista

Esta categoría está enfocada en líderes empresariales cuyo compromiso social y visión humanista impulsan el desarrollo integral de las comunidades. Para la edición 2026, se reconoció a Eric Hágsater Gartenberg, EXATEC 1968 y presidente de Grupo Chinoin.

El premio se otorgó por una trayectoria que ha vinculado el desarrollo empresarial con la ciencia, la conservación de la naturaleza, la salud y la educación.

Como presidente de Grupo Chinoin, empresa farmacéutica con más de 90 años de historia, Hágsater ha consolidado una organización que actualmente genera alrededor de 800 empleos y produce siete de los 200 medicamentos más prescritos en México. Además, la compañía ha incorporado innovaciones tecnológicas y ambientales, entre ellas una planta de trigeneración que ha permitido reducir en 80% su huella de carbono.

Eric Hágsater Gartenberg, EXATEC 1968 y presidente de Grupo Chinoin. Foto: Cortesía

En paralelo, Eric Hágsater ha participado durante más de cuatro décadas en iniciativas de conservación ambiental; es fundador y expresidente de Pronatura, además de ser reconocido internacionalmente por su trabajo científico en el estudio de las orquídeas.

Emprendimiento social

Esta distinción se dirige a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que promueven el desarrollo sostenible mediante la educación, la canalización de recursos y el fortalecimiento comunitario. En esta edición, destacó el trabajo de Formando Emprendedores A.B.P.

Desde 2004, la organización ha trabajado con niñas, niños y jóvenes para fortalecer capacidades que les permitan construir mejores oportunidades para ellos y sus comunidades. Con programas en escuelas públicas de Nuevo León, Coahuila y Durango, ha abordado desafíos como la deserción escolar, la desigualdad de oportunidades, la falta de habilidades socioemocionales y la necesidad de fortalecer una cultura de paz y participación ciudadana.

A través de iniciativas de ciudadanía, educación financiera, desarrollo personal, mentorías y acompañamiento a familias, Formando Emprendedores ha beneficiado a más de 226 mil niñas, niños y adolescentes desde su fundación.

Formando Emprendedores ha beneficiado a más de 226 mil niñas, niños y adolescentes desde su fundación. Foto: Cortesía

Innovación social estudiantil

Orientada a estudiantes menores de 30 años y a egresados con no más de dos años de haberse graduado de las instituciones educativas legado de Eugenio Garza Sada, esta categoría busca resaltar iniciativas que generen un impacto positivo en su entorno social.

Para la edición 2026, se reconoció a OAKs Filtration, proyecto dirigido por Luis Ángel Robles Morales, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua, quien desarrolló una solución que hace más eficiente el uso del agua en la agricultura.

La iniciativa responde a un problema cotidiano del campo, en el que la arena, el lodo y otras partículas presentes en el agua pueden obstruir los sistemas de riego por goteo y aspersión, provocando desperdicio de agua, interrupciones y mayores costos de mantenimiento.

OAKs Filtration, proyecto dirigido por Luis Ángel Robles Morales. Foto: Cortesía

OAKs Filtration tiene su origen en un emprendimiento familiar dedicado a fabricar filtros para sistemas de riego agrícola. Hasta ahora, sus sistemas han beneficiado a más de 500 agricultores de la región centro-sur de Chihuahua, con una solución que optimiza el funcionamiento del riego y contribuye al aprovechamiento responsable del agua.

Estímulos para ampliar el alcance de los proyectos ganadores

Además del reconocimiento, los ganadores recibieron la escultura “Luz interior”, de la artista Yvonne Domenge, así como distintos estímulos económicos. En la categoría Liderazgo empresarial humanista, se otorgó un premio de 1.5 millones de pesos para ser donado a una asociación elegida por la persona reconocida.

En Emprendimiento social, el apoyo fue de 2 millones de pesos para fortalecer el proyecto ganador. En Innovación social estudiantil, se entregará un millón de pesos: 500 mil destinados al desarrollo de la iniciativa y otros 500 mil para realizar una experiencia internacional dentro de un ecosistema emprendedor.

“Los ganadores que hoy reconocemos representan los valores de un liderazgo basado en el respeto a la dignidad humana y a la responsabilidad ciudadana, como nos lo enseñó Don Eugenio. Esta filosofía es clave en una época en que el poder mundial se recompone profundamente”, añadió José Antonio Fernández Carbajal.

Liderazgo basado en el respeto a la dignidad humana y a la responsabilidad ciudadana. Foto: Cortesía

Don Eugenio Garza Sada: un legado de liderazgo, educación y compromiso social

Más allá de una premiación, el reconocimiento busca mantener vivos los valores y la visión de Don Eugenio Garza Sada, cuyo liderazgo en Monterrey destacó tanto en el ámbito empresarial como en la educación y la asistencia social.

Bajo su visión de justicia social, progreso y respeto a la dignidad humana, en 1943 encabezó al grupo de empresarios fundadores del Tecnológico de Monterrey, institución que inició con tan solo 350 alumnos y que hoy se posiciona como una de las universidades más destacadas de México y América Latina.

Su ideario integró valores como el desarrollo económico y social, la formación de empresas responsables, el buen trato a los colaboradores, la promoción de una cultura basada en principios y la creación de escuelas con educación de calidad. Estos pilares se consolidaron en el Ideario Cuauhtémoc y continúan inspirando iniciativas orientadas al bien común.

Con esta nueva edición, el Premio Eugenio Garza Sada reafirma la importancia de reconocer a quienes convierten el liderazgo, la innovación y el emprendimiento en herramientas para transformar realidades.

Premio Eugenio Garza Sada reafirma la importancia de reconocer el liderazgo. Foto: Cortesía

Al visibilizar proyectos con impacto social, FEMSA y el Tecnológico de Monterrey mantienen vigente un legado que apuesta por el desarrollo de México desde la colaboración, la responsabilidad y la visión humanista.

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