Una jueza federal ordenó a Google reconfigurar el sistema que sustenta su monopolio en publicidad digital, y evitó así una dolorosa división de la empresa que buscaba el gobierno de Estados Unidos.

La decisión inicial de dos páginas de la jueza Leonie Brinkema, del Tribunal Federal de Distrito en Virginia, marca la segunda vez en un año que Google recibe un respiro frente a una propuesta del Departamento de Justicia para desmantelar su imperio en internet.

Mientras tanto, lo que los tribunales han descrito como prácticas anticompetitivas de la compañía han enriquecido a la matriz corporativa de Google, Alphabet Inc., que tiene un valor de mercado de 4.11 billones de dólares.

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La opinión completa de la jueza permanecerá bajo sello durante 14 días para permitir que las partes la revisen y propongan las supresiones necesarias.

Google no respondió el miércoles a un mensaje en el que se solicitaban comentarios.

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Después de que un juez declaró en 2024 que el omnipresente motor de búsqueda de Google era un monopolio ilegal, el Departamento de Justicia impulsó una sanción que habría exigido a la empresa vender su popular navegador web Chrome. Pero otro juez federal que supervisaba ese caso la rechazó en septiembre pasado.

Ahora Brinkema también ha rechazado el argumento del gobierno de que Google debería verse obligada a vender partes de la tecnología que sustenta un sistema laberíntico que genera una parte significativa de los casi 400 mil millones de dólares en ventas anuales de publicidad de la compañía.

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Los críticos de las grandes tecnológicas condenaron el fallo.

Sacha Haworth, directora general de The Tech Oversight Project, afirmó que “se necesita un nivel olímpico de malabarismo mental para concluir que Google opera un monopolio ilegal y luego decidir no hacer nada al respecto”.

Y añadió: “Con las grandes tecnológicas asfixiando la posibilidad de que nuevos negocios innovadores logren despegar, la jueza Brinkema, al igual que (el juez federal Amit) Mehta antes que ella, está enviando el mensaje equivocado en el momento equivocado”.

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