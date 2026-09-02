Economía | 02-09-26 | 08:42 |

Nueva York. anunció este miércoles una reducción de aproximadamente el 10% de su plantilla, lo que equivale a unos tres mil 300 puestos de trabajo.

"Esta no fue una decisión que tomamos a la ligera, ya que tendrá un impacto real en nuestros compañeros y amigos que han trabajado arduamente para Uber. Es importante aclarar que estos cambios se refieren a nuestra organización y prioridades, no a las contribuciones de nadie a Uber, las cuales siempre valoraremos", indica la empresa en un comunicado interno del director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, dirigido a los trabajadores, que hoy se compartió en su .

Uber explica en el texto que esta decisión forma parte de una serie de cambios organizativos significativos que buscan eliminar capas administrativas, simplificar las estructuras de los equipos y redefinir la estrategia global de ubicación de la compañía.

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Khosrowshahi indicó que las estructuras que tenían sentido cuando los negocios eran más pequeños ya no sirven a la escala actual de la multinacional.

"Los cambios que estamos haciendo hoy están diseñados para hacer dos cosas: hacer que Uber sea más simple y rápido, y crear más capacidad para invertir en nuestro futuro", apuntó el directivo en el memorando.

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Los ahorros generados por la reestructuración se reinvertirán en crecimiento, innovación y en el desarrollo de un "futuro autónomo".

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En cifras, Uber ha disminuido en un 20% el número de empleados que se sitúan a siete o más niveles del director ejecutivo y ha recortado los "microequipos" de directivos en casi un 50%.

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