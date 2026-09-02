Nueva York. Uber anunció este miércoles una reducción de aproximadamente el 10% de su plantilla, lo que equivale a unos tres mil 300 puestos de trabajo.

"Esta no fue una decisión que tomamos a la ligera, ya que tendrá un impacto real en nuestros compañeros y amigos que han trabajado arduamente para Uber. Es importante aclarar que estos cambios se refieren a nuestra organización y prioridades, no a las contribuciones de nadie a Uber, las cuales siempre valoraremos", indica la empresa en un comunicado interno del director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, dirigido a los trabajadores, que hoy se compartió en su web.

Uber explica en el texto que esta decisión forma parte de una serie de cambios organizativos significativos que buscan eliminar capas administrativas, simplificar las estructuras de los equipos y redefinir la estrategia global de ubicación de la compañía.

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Khosrowshahi indicó que las estructuras que tenían sentido cuando los negocios eran más pequeños ya no sirven a la escala actual de la multinacional.

"Los cambios que estamos haciendo hoy están diseñados para hacer dos cosas: hacer que Uber sea más simple y rápido, y crear más capacidad para invertir en nuestro futuro", apuntó el directivo en el memorando.

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Los ahorros generados por la reestructuración se reinvertirán en crecimiento, innovación y en el desarrollo de un "futuro autónomo".

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En cifras, Uber ha disminuido en un 20% el número de empleados que se sitúan a siete o más niveles del director ejecutivo y ha recortado los "microequipos" de directivos en casi un 50%.

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