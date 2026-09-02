El Presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, anunció que analizan la propuesta de incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a diversos productos como cigarros y bebidas alcohólicas.

En conferencia de prensa explicó que “de manera responsable” analizarán el paquete económico que reciban del ejecutivo federal, cuya fecha límite de entrega es el 8 de septiembre.

“Sí necesitamos revisar algunas propuestas que ayuden a la salud y también a la recaudación, y todas estas medidas las vamos a analizar”, detalló.

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El legislador guinda puntualizó que el día de hoy, en la Comisión de Hacienda se presentaron las conclusiones de cinco grupos de trabajos integrado por especialistas, académicos y representantes de diversos sectores económicos.

Como parte de las mismas, destaca la postura de la industria, quienes durante los foros denunciaron riesgo de incremento del mercado negro y de aumento de extorsiones a los pequeños comerciantes.

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El documento con la postura de autoridades como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), ejemplifican el caso de Australia, cuyo congreso avaló la política anti tabaco más agresiva del mundo, con incrementos de hasta 282% al costo de las cajetillas que alcanzaron precios de hasta 50 dólares australianos, de los cuales cerca de 30 son impuesto.

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El informe detalla que la política funcionó en los primeros meses, sin embargo, el Senado recomendó congelar el gravamen debido al incremento del mercado ilegal, que abastece cerca del 80% del mercado.

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Detallaron que en México, uno de cada cuatro cigarros que se consumen proviene del mercado ilícito, lo que sumado al incremento de extorsiones por parte del crimen organizado a pequeños comercios para obligarlos a vender cigarros apócrifos, representan un riesgo que debe ser analizado.

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