Nación | 02-09-26 | 16:42 | Actualizada | 02-09-26 | 16:50 |

Elementos de la Secretaría de Marina () encontraron en Sinaloa e inhabilitaron un laboratorio clandestino destinado a la producción de .

El Gabinete de Seguridad informó que aseguraron 750 kilos de metanfetamina, más de una tonelada de sustancias y precursores químicos, así como equipo usado para su elaboración.

En breve más información...

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]