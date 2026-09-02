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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) encontraron en Sinaloa e inhabilitaron un laboratorio clandestino destinado a la producción de metanfetamina.
El Gabinete de Seguridad informó que aseguraron 750 kilos de metanfetamina, más de una tonelada de sustancias y precursores químicos, así como equipo usado para su elaboración.
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dft/bmc
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