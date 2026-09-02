LA PAZ, BCS. — Familiares y amigos de dos jóvenes desaparecidas realizaron un bloqueo en la carretera Transpeninsular, a la salida de Cabo San Lucas, para exigir avances en las investigaciones y su pronta localización.

Expusieron que se trata de Melany Valentina Castillo Bañaga, de 13 años, desaparecida el 31 de agosto después de acudir a su primer día de clases en la Escuela Secundaria Técnica Número 16, en Cabo San Lucas.

Familias bloquean carretera por dos jóvenes desaparecidas en Los Cabos, BCS; exigen acelerar su búsqueda. (02/09/26) Foto: Especial.

También se presentaron familiares de Leamsy Krystel Genchis Gutiérrez, de 15 años, quien fue vista por última vez el pasado 23 de agosto en Cabo San Lucas. La joven es estudiante, mide aproximadamente 1.60 metros, complexión delgada, tez morena clara, cabello negro listo y corto.

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De acuerdo con la madre de Melany Antonia Bañaga, la última comunicación que tuvo con la adolescente fue al finalizar la jornada escolar, cuando Melany le informó que permanecería unos minutos más en el plantel. La menor compartió su ubicación en tiempo real, pero minutos después se cortó la comunicación.

Familias bloquean carretera por dos jóvenes desaparecidas en Los Cabos, BCS; exigen acelerar su búsqueda. (02/09/26) Foto: Especial.

La madre declaró a medios que están exigiendo a autoridades aceleren los trabajos de búsqueda, y sobre todo la revisión de cámaras de videovigilancia para conocer qué ruta siguió en la zona donde supo se encontraba.

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El Ayuntamiento de Los Cabos confirmó esta tarde que suman casi medio centenar de familiares y amigos de dos familias, quienes con el bloqueo carretero demandan la localización de las dos jóvenes reportadas como desaparecidas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

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En un comunicado, informó que estableció comunicación con el procurador Antonio López Rodríguez, quien reportó el despliegue de personal de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas para dar seguimiento a ambos casos. En el caso de Melany, la PGJE informó que realiza acciones de búsqueda en Los Cabos y La Paz, hasta ahora sin resultados positivos.

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El cierre de la carretera ha provocado afectaciones a la circulación en este destino turístico.

Familias bloquean carretera por dos jóvenes desaparecidas en Los Cabos, BCS; exigen acelerar su búsqueda. (02/09/26) Foto: Especial.

El Ayuntamiento informó que, junto con la Guardia Nacional y Tránsito Municipal, habilitó rutas alternas para desfogar el tránsito, entre ellas la lateral del puente El Chaparro y una brecha por el arroyo Salto Seco hacia Ocho Cascadas.

Las autoridades municipales señalaron que mantendrán presencia en la zona y fungirán como enlace entre las familias y la Fiscalía, mientras continúan las gestiones para restablecer la circulación en la carretera federal.

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dmrr/cr