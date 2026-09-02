Mérida, Yuc. - Localizado en Tijuana, Eleazar Ortiz, de 66 años, se reencontró con su familia, luego de 25 años de haber salido de su natal Muna en busca del sueño americano.

Sin embargo, todo cambió, pues Eleazar fue deportado por las autoridades estadounidenses y vivió largos años como pepenador en un basurero de Tijuana.

Eleazar fue deportado por las autoridades estadounidenses; vivió largos años como pepenador en un basurero de Tijuana. 02/09/2026. | Foto: Especial.

Integrantes de Operación Rescate Rodríguez, grupo que busca a personas desaparecidas en Baja California, difundieron la historia en redes sociales, contactaron a las autoridades municipales de Muna, encabezadas por el alcalde, Carlos Ayuso, quien viajó hasta esa ciudad fronteriza en busca del paisano.

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El momento más esperado llegó para Eleazar al volver a casa y poder abrazar nuevamente a su familia, después de más de dos décadas separados.

Eleazar regresó a casa, fue recibido por su familia. 02/09/2026. | Foto: Especial.

El alcalde de Muna agradeció a Operación Rescate A-Rodríguez, al Ayuntamiento de Tijuana, al alcalde de Tijuana, Abdiel Gutiérrez, todo el esfuerzo para regresar a don Eleazar a Muna.

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JACL/cr