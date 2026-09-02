Silvia Ortiz, representante del colectivo VIDA en Torreón, Coahuila, informó del hallazgo de una nueva "zona de exterminio" en donde presuntamente grupos criminales asesinaron a personas y las quemaron.

Dijo que se trata de un predio llamado Salitrillo en el municipio de Viesca, a más de una hora de camino desde Torreón. “Todavía había pedazos de tambo”, comentó la madre buscadora sobre el primer contacto que tuvieron con el sitio.

En la etapa más violenta en Coahuila y en La Laguna en particular, hace 15 años, grupos criminales, principalmente Los Zetas, quemaban a sus víctimas colocándolos en tambos de metal agujerados.

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Hallan nueva zona de exterminio en Viesca, Coahuila; prevén recuperar restos óseos. (02/09/26) Foto: Especial.

Mencionó que al igual que en otros sitios que han localizado como Patrocinio, Estación Claudio o Santa Elena, recibieron información anónima y acudieron al lugar.

Silvia Ortiz, madre de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz "Fanny", añadió que acudirán a la zona para comenzar a hacer un levantamiento de restos óseos con la esperanza de que puedan ser proclives a extraerles el perfil genético.

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“Apenas vamos a trabajar, apenas se va a levantar. Se vieron como 10 fosas para trabajar”, comentó.

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Hallan nueva zona de exterminio en Viesca, Coahuila; prevén recuperar restos óseos. (02/09/26) Foto: Especial.

En redes sociales, su esposo, Óscar Sánchez Viesca, publicó imágenes de los trabajos en la zona. “Para beneplácito de los familiares de desaparecidos, segunda fosa localizada el día de hoy… Seguimos regresando más personas a casa”.

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Sin embargo, Silvia Ortiz comentó que las identificaciones de restos encontrados en zonas de exterminio, así como de cadáveres exhumados en fosas comunes, van lentas, sobre todo porque bajó el presupuesto y no existe al momento un titular del Centro Regional de Identificación Humana.

Hasta el momento, ni Grupo VIDA ni las autoridades de Coahuila han informado sobre la cantidad de restos óseos hallados en el predio del municipio de Viesca.

dmrr/cr