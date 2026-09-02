Zacatecas. - En medio de la tensión generada por el reciente ataque con un coche bomba a la comandancia del municipio de Ojocaliente, el gobierno estatal presentó el operativo especial de seguridad para blindar la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), que iniciará este fin de semana, en el que se contempla la detección de explosivos, inhibidores de drones y cuatro cinturones de vigilancia que se extenderán hacia carreteras y estados colindantes.

Durante la presentación de esta estrategia, al ser cuestionado sobre la percepción de inseguridad y el temor de la población tras los recientes hechos violentos, el gobernador David Monreal Ávila reconoció que no puede "minimizar ni negar el impacto de lo sucedido"; sin embargo, reviró al afirmar que "la realidad supera la percepción". Tras su postura, el mandatario sostuvo que las fuerzas de seguridad tienen capacidad de respuesta ante cualquier escenario y confió en que se desarrollará "una bonita, buena feria”.

Admitió que se tiene contemplado un dispositivo coordinado con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal relativo a ejecutar un operativo anti-explosivos en el recinto ferial; sin embargo, aclaró que los detalles técnicos no se pueden revelar por razones de seguridad.

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El general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, al presentar el plan operativo, advirtió que habrá cero tolerancia a cualquier dron que sobrevuele la zona sin registro previo ante las áreas de gobierno: “Si alguien va a volar algún dron será bajo la estricta autorización (...) si no, van a tener que ser bajados, destruidos o llevados a otro punto. Las pistolas son muy modernas; si no está autorizado, la pistola lo reconoce y ya sabrán cuál es el destino final”, dijo.

Refuerzan seguridad en la Feria Nacional de Zacatecas; desplegarán vigilancia contra explosivos y drones. (02/09/26) Foto: Especial.

Por ello, dentro del equipo tecnológico que se tendrá en la zona ferial se contemplan cinco pistolas anti-drones y destacó que para la vigilancia en los cuatro cinturones se desplegarán 637 elementos de las diferentes corporaciones de seguridad y 150 agentes de seguridad privada, apoyados por 134 cámaras exclusivas para el recinto ferial, además de más de 700 cámaras adicionadas en la periferia y la zona metropolitana.

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El secretario precisó que el primer cinturón de seguridad se concentrará en el interior del recinto ferial; el segundo abarcará las calles y avenidas aledañas; el tercero alcanzará los accesos y salidas de la zona metropolitana, mientras que el cuarto mantendrá presencia en las carreteras que conectan con otros municipios y entidades vecinas.

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Censo de daños en Ojocaliente

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dio a conocer el balance oficial de los daños causados por la explosión del coche bomba frente a la comandancia de Ojocaliente, el cual arrojó un censo de 63 inmuebles y comercios afectados, de los cuales, 10 tienen daño estructural y tres en pérdida total, así como 17 vehículos dañados: 15 particulares y dos patrullas. De las 11 personas lesionadas, precisó que solo tres requirieron hospitalización y ya se encuentran fuera de peligro.

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El funcionario estatal también mencionó que el gobierno del estado se hará cargo de los costos de reparación para todos los inmuebles censados e incluso aseguró que se reembolsará a los propietarios que ya hayan cubierto gastos menores de herrería o cristales mediante el comprobante de compra correspondiente.

dmrr/cr