Culiacán, Sin. - Luego del ataque armado en contra del coordinador de Protección Civil de Mazatlán, Oscar Roberto Osuna Tirado y uno de sus colaboradores cuando se dirigían a la reunión de la Mesa de Seguridad, las autoridades municipales aseguraron que los funcionarios se encuentran estables y bajo atención médica en un hospital con resguardo de seguridad.

La unidad oficial en la que viajaba registró varios impactos de bala cuando ambos funcionarios municipales se desplazaban por la avenida Gutiérrez Nájera del puerto, por lo que los cuerpos de auxilio que acudieron a brindarles las primeras atenciones, los estabilizaron y luego los llevaron a un hospital.

Moisés Ríos Pérez, secretario del ayuntamiento de Mazatlán lamentó el ataque armado y señaló que con la activación de los protocolos, se brinda toda la asistencia que requieren las familias, por lo que el ayuntamiento está muy atento en lo que corresponde a la atención médica de ambos.

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Ríos Pérez externó que no se tiene conocimiento que Osuna Tirado o su compañero de trabajo hubieran recibido algún tipo de amenaza contra su persona, por su desempeño como funcionarios, por lo que esperan que, en breve, se a la Fiscalía General del Estado determine el móvil de este ataque.

Como miembro del cabildo y presidenta del comité estatal del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán, Maribel Chollet Morán, pidió la destitución del secretario de Seguridad Pública del puerto, Jaime Othoniel Barrón Valdez, al quedar demostrado con este atentado que han fallado por los operativos de seguridad.

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Tras el hecho, la presidenta del comité estatal del Partido Revolucionario Institucional en Mazatlán y como miembro del Cabildo, Maribel Chollet Morán, pidió la destitución del secretario de Seguridad Pública del puerto, Jaime Othoniel Barrón Valdez. Foto: Facebook de Maribel Chollet Morán

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Señaló que este nuevo acto de violencia que tuvo lugar muy cerca de las instalaciones de la Cuarta Zona Naval es un claro reto a la autoridad, sobre todo porque este atentado ocurrió a minutos de iniciar la Mesa de Seguridad.

La regidora priista en el cabildo de Mazatlán consideró que es tiempo que la alcaldesa interina, haga una evaluación del desempeño del jefe policiaco y ponga en la balanza los escasos resultados, ya que en el puerto de vive una verdadera guerra.

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