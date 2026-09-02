Con una inversión de 150 millones de pesos, la administración capitalina entregó ocho obras de drenaje para mitigar el riesgo de inundaciones en la alcaldía Venustiano Carranza, en beneficio de cerca de 50 mil habitantes de las colonias aledañas.

​Durante un recorrido de supervisión en el Parque Lineal del Gran Canal, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que estas intervenciones buscan atender de fondo una problemática histórica de anegaciones en la zona, cuyas obras definitivas concluirán a finales de este mes, adelantó.

​“Son ocho obras de drenaje en Venustiano Carranza y en esta zona. Tienen una inversión de 150 millones de pesos, para beneficiar a todas las colonias que están alrededor, que son 50 mil personas, aproximadamente (...) Son obras estratégicas que está haciendo la ciudad y preparándonos, preparando a la ciudad para enfrentar las lluvias”, señaló la mandataria capitalina.

Entre los proyectos más relevantes destaca la construcción de un muro perimetral de 1.267 kilómetros de largo. 02/09/2026. | Foto: Especial.

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Brugada Molina detalló que, mientras concluyen los trabajos definitivos, se implementó una contención provisional con más de un kilómetro de costaleras para evitar desbordamientos como los registrados en 2025.

​“El año pasado fue la mayor afectación y en este año 2026, como ya explicó el secretario, incrementaron las lluvias. Hubo más lluvias que el año pasado, pero hubo menos afectaciones: el 73 por ciento de casos de afectación se vinieron abajo y solo quedó el 27 por ciento de afectación, de un año a otro. Ahora, ya con estas obras, tiene que solucionarse el problema de inundaciones”, afirmó.

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Brugada Molina mencionó que hay una contención provisional para evitar desbordamientos hasta concluir trabajos. 02/09/2026. | Foto: Especial.

Entre los proyectos más relevantes destaca la construcción de un muro perimetral de 1.267 kilómetros de largo y tres metros de altura en el Parque Lineal del Gran Canal, el cual funcionará como una barrera de protección y vaso regulador con capacidad para almacenar hasta 80 millones de litros de agua.

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​“Aquí se está construyendo un muro perimetral, una gran barrera de protección y regulación, para evitar que el agua se desborde; para evitar que el agua llegue a las casas (...). Se están regulando 80 millones de litros de agua, que no van a llegar a las calles. Y equivale (...) a 32 albercas olímpicas”, precisó.

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La administración entregó ocho obras de drenaje para mitigar el riesgo de inundaciones en la alcaldía Venustiano Carranza. 02/09/2026. | Foto: Especial.

​Asimismo, la mandataria capitalina explicó que el paquete de infraestructura contempla la rehabilitación de la Planta de Bombeo 5A, con una capacidad de desalojo de 10 mil litros por segundo, además de trabajos complementarios de desazolve, reparación de tuberías y adecuaciones para garantizar la operación del bombeo aun en caso de fallas eléctricas.

Por otro lado, Brugada Molina pidió a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) coordinar acciones con la alcaldía Venustiano Carranza y los vecinos para dar mantenimiento y restituir el espacio público del Parque Lineal una vez que concluya la temporada de lluvias.

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JACL/cr