Madrid/Barcelona/Ceuta. Miles de personas se han manifestado este martes en varias localidades españolas en apoyo a los habitantes de la ciudad española de Ceuta (en el norte de África) y en protesta por la crisis desatada por la entrada de más de 70 mil migrantes los pasados días 30 y 31 de julio.

La ciudad, fronteriza de Marruecos, que normalmente celebra su fiesta oficial el 2 de septiembre por su cuenta, vive una grave crisis socioeconómica y problemas de seguridad desde hace más de un mes ya que, aunque la mayoría de las personas que entraron en la ciudad regresaron posteriormente a Marruecos, unas 5 mil, entre inmigrantes magrebíes y subsaharianos, permanecen aún en la localidad, según los datos del Gobierno español.

En Madrid, los líderes del principal partido de la oposición (el conservador PP) y los del ultraderechista VOX se han sumado a la movilización y los manifestantes han reclamado a gritos la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha leído un manifiesto en defensa de la españolidad de Ceuta y de la integridad territorial de España.

"Cuando una frontera está en riesgo, toda España debe estar detrás", ha afirmado Almeida, mientras en la plaza se sucedían los insultos a Sánchez.

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Alcalde de Madrid pide el retorno seguro de los inmigrantes

Entre una multitud de banderas de España, Almeida ha reclamado una respuesta del Estado y de la UE, ha pedido el retorno "efectivo" de todos aquellos que entraron de manera ilegal en Ceuta y ha defendido una convivencia basada en el respeto, sin odio ni enfrentamiento, ponderando los derechos humanos y también la seguridad y las fronteras.

"Ceuta somos todos", ha clamado el alcalde madrileño antes de concluir con un "Viva Ceuta, viva España".

En Ceuta, la manifestación ha recorrido las calles bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.

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"Cuando una frontera está en riesgo, toda España debe estar detrás", asegura el alcalde madrileño. (03/09/26) Foto: EFE

Los participantes, entre los que se encontraban vecinos de la ciudad y representantes de distintos colectivos, portaban numerosas banderas de Ceuta y de España, que han llenado las calles en una jornada en la que la ciudad reclama respaldo ante la situación derivada de la llegada masiva de migrantes.

La convocatoria, la más multitudinaria de su historia reciente, pretende trasladar un mensaje de unidad y defensa de Ceuta, así como reclamar una respuesta ante las circunstancias que atraviesa.

En Barcelona, dos concentraciones de signo contrario han coincidido en el centro de la ciudad, separadas por un amplio dispositivo policial.

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La plataforma Unitat Contra el Feixisme i el Racisme ha convocado una concentración bajo el lema "No al racismo. Ni en Ceuta, ni en ninguna parte. Ninguna persona es ilegal".

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En la misma plaza se han concentrado también los convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta, a la que han acudido representantes de PP y Vox.

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Entre acto institucional, el alcalde Ceuta pide medidas para volver a la normalidad

Previamente, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, presidió en esta ciudad autónoma el acto institucional por el Día de Ceuta, al que han asistido dos ministros del Gobierno y el jefe de la oposición.

Vivas alegó que Ceuta "está en peligro pero sigue en pie", tras lo cual pidió medidas para volver "cuanto antes" a la normalidad con la expulsión de todos los que entraron ilegalmente en la ciudad y que aún permanecen allí.

Personas se manifiestan en Ceuta por paso de migrantes marroquíes a España. (03/09/26) Foto: EFE

Líderes de oposición exigen a Sánchez reunión con embajadora de Marruecos en España

El debate político ha estado centrado hoy en un informe aportado por la Policía española a la jueza de la Audiencia Nacional que está al frente de las diligencias preliminares sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.

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Este informe, al que ha tenido acceso EFE, describe lo ocurrido en esta ciudad los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea", y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.

El documento deja claro que la finalidad de la entrada de decenas de miles de personas no era migratoria, como demuestra que solo el 10 % haya intentado quedarse.

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Por ello, la oposición y parte de la izquierda han pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pidió a Pedro Sánchez que convoque de inmediato a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, para pedirle explicaciones; y que llame a consultas al español en el país vecino, Enrique Ojeda.

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