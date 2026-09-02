Mérida, Yucatán. - El gobernador Joaquín Díaz Mena respondió a las declaraciones del presidente de COPARMEX Mérida, David Reyes Aguiar, sobre el desánimo de empresarios para invertir en Yucatán.

El mandatario pidió que se especifique quiénes son los empresarios encuestados que manifestaron esa falta de confianza para invertir en el estado.

Díaz Mena recordó que las dirigencias empresariales fueron invitadas a conocer los avances de la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, uno de los principales proyectos del Renacimiento Maya.

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Señaló que durante esas visitas los representantes del sector privado se mostraron entusiastas y estuvieron de acuerdo con las acciones emprendidas.

El gobernador también señaló que quienes conocen Yucatán saben de las condiciones que existen para invertir y destacó el flujo de capitales provenientes del extranjero.

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Por ello, dijo no encontrar congruencia entre los resultados de la encuesta difundida por Reyes Aguiar y las expresiones que ha recibido directamente de representantes empresariales.

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Ante esta diferencia, Díaz Mena pidió al dirigente de COPARMEX ser más claro e informar quiénes son los empresarios que manifiestan ese desánimo para invertir.

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El mandatario subrayó que las expresiones que ha escuchado del sector empresarial muestran interés por los proyectos que actualmente se desarrollan en Yucatán.

Por eso se dijo extrañado por lo revelado por el dirigente de Coparmex en la entidad.

dmrr/cr