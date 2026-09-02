HBO conmociona a la audiencia global con la revelación del tráiler oficial e imágenes inéditas de la adaptación televisiva de Harry Potter. La producción audiovisual, desarrollada en colaboración con Bronte Films and TV y Warner Bros. Esta serie marca el inicio de una ambiciosa reinterpretación basada en la obra literaria de J.K Rowling.

El material promocional ofrece una mirada detallada alas icónicas aulas de Hogwarts, la ceremonia de selección del Sombrero y las secuencias del vuelo sobre el campo de Quidditch.

Primer tráiler de Harry Potter. Foto: IMbB

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De acuerdo con reportes de la base de datos especializada IMDb (Internet Movie Database) y declaraciones emitidas por Warner Bros. Discovery, la primera entrega consta de 8 episodios enfocados en la novela de Harry Potter y la piedra filosofal. El elenco juvenil principal reúne al actor Dominic McLaughlin en el papel protagónico de Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout interpretando a Ron Weasley.

La trasmisión de la temporada inaugural tiene programada su llegada a las plataformas de streaming durante las festividades de diciembre.

Severus Snape y el claustro docente destacan en el nuevo tráiler

El adelanto resalta apariciones clave del personal académico del colegio de magia. Entre los momentos con mayor impacto figura la presencia del actor Paapa Essiedu personificando al profesor Severus Snape, en una secuencia donde expresa la frase: "Espero que demuestres algo de talento en el campo de Quidditch, Potter".

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El cuerpo docente se completa con figuras de trayectoria artística como John Lithgow en el rol del director Albus Dumbledore, Janet McTerr como la profesora Minerva McGonagall y Nick Frost interpretando al guardabosques Rubeus Hagrid.

Paapa Essiedu interpreta al emblemático Severus Snape en la serie Harry Potter de HBO Max. Foto: IMDb

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Según la información recopilada por la enciclopedia cultural de la British Broadcasting Corporation (BBC), el proyecto busca profundizar en los detalles narrativos que las versiones cinematográficas anteriores omitieron por limitaciones de tiempo. La banda sonora incorpora arreglos musicales supervisados por firmas de composición cinematográfica, acompañando pasajes emblemáticos como el enfrentamiento con el trol en los pasillos. Con este lanzamiento, la franquicia busca captar a una nueva generación de espectadores manteniendo la fidelidad al material original escrito.

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