¿Cómo crear con IA la foto viral estilo Harry Potter?; guía paso a paso

Tras desatar la euforia de los fans de Harry Potter con el lanzamiento del tráiler oficial de la serie de HBO Max que se estrenará a finales de 2026, una nueva tendencia se esparció por la red.

El póster oficial donde se observa al famoso mago con su uniforme de Quidditch, se volvió inspiración para que los fans recrearan la misma foto protagonizada por ellos mismos con ayuda de la IA.

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Primer tráiler de Harry Potter. Foto: IMbB

¿Cómo crear con IA la foto viral estilo Harry Potter?

En esta nueva versión que busca acercar a las nuevas generaciones a la épica historia escrita por la británica J.K. Rowling y será protagonizada por Dominic McLaughli.

En ese sentido, meses antes del estreno la producción ya se encuentra causando revuelo en las plataformas digitales con el impacto de esta imagen logrando que los fanáticos se vuelvan parte del universo lleno de magia.

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En redes sociales se está volviendo tendencia una foto de Harry Potter creada con IA. Foto: Captura de Pantalla

Para recrear la foto viral, lo único que debes hacer es subir la imagen del poster de la serie y una foto donde se vea tu cara a una plataforma * de Inteligencia Artificial (Gemini, Chat GPT, Grok) y colocar un prompt parecido al siguiente enunciado:

“Crea una escena cinematográfica inspirada en un estadio de quidditch de una escuela mágica, similar a la estética de Harry Potter (imagen 1). Reemplaza al personaje original con la mujer de la foto de referencia (imagen 2), manteniendo sus rasgos faciales, tono de piel y peinado exactamente iguales.

aleja al personaje de la cámara en un patio nevado lleno de estudiantes, pero gira ligeramente la cabeza hacia atrás por encima del hombro en una pose natural y segura. Lleva una capa de quidditch de la casa Ravenclaw (en el paréntesis explica el color de la casa que deseas representar ), tela ondeante, textura realista, ligeramente desgastada y cinematográfica. En la parte posterior de la capa, escribe verticalmente el nombre "coloca tu nombre" e incluye el número de jugadora del equipo de quidditch en un estilo deportivo (como los uniformes profesionales) 37.

Entorno:

entrada a un estadio mágico medieval, estructuras de madera, estandartes de las casas, atmósfera invernal fría, nevada suave, profundidad de campo cinematográfica.

Iluminación: luz invernal natural suave, ligeramente dramática, con gran detalle y sombras realistas. Estilo: ultrarrealista, fotografía cinematográfica, 4K, poca profundidad de campo, fotograma de película, composición dramática. IMPORTANTE: mantén la identidad fiel a la mujer de referencia, no cambies la estructura facial”.

En redes sociales se está volviendo tendencia una foto de Harry Potter creada con IA. Foto: Captura de Pantalla

El resultado tan impactante por la alta calidad de las imágenes, que rápidamente capturó la atención de los internautas, quienes no dudaron en compartir sus creaciones.

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