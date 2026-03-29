“Pori”, el perrito viral de TikTok traspasa la pantalla en la presentación su libro de aventuras

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En un momento donde captar la atención de niñas y niños es cada vez más complejo, Manuel Navarro logró establecer una conexión genuina con el público infantil en redes sociales a través su mascota, un bulldog llamado “Pori”.

Por medio de historias reales del día a día de la tierna mascota, “Pori”, el perrito que se volvió viral en adquirió una interesante popularidad con el público infantil y de todas las edades, e inspiró el libro “”, el cual tiene la intención de transportar a los niños a un mundo lleno de imaginación.

Fue así que lo que inició como un sueño, se volvió una realidad el pasado 28 de marzo durante la presentación del libro “Las Aventuras de Pori”, que tuvo lugar en una librería al sur de la ciudad y contó con la participación del autor Manuel Navarro y Alma Gómez Fuentes “Cositas” como madrina de este lanzamiento.

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La presentación reunió a decenas de familias. Foto: El Universal
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Una infancia con más libros y menos pantallas

Al evento se dieron cita decenas de niños que, junto a sus padres acudieron para descubrir a un nuevo personaje entrañable que los acompañará en muchas aventuras, además de escuchar la extraordinaria historia de la mascota que inspiró a este libro.

“Con este libro busqué contribuir a la formación de lectores desde edades tempranas, así como acompañar en la construcción de valores y momentos de calidad a través de la lectura”, señaló el autor.

“Esta historia es para que se acerquen en familia, para que imaginen juntos... que todos los niños compartan que les hacen sentir los personajes, que lo quieran expresar con sus papás y que los padres también compartan con ellos”, añadió.

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Al finalizar el encuentro, hubo una firma de ejemplares junto a la madrina del lanzamiento. Foto: El Universal
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En un entorno saturado de estímulos digitales, Pori llega para recordar algo simple pero poderoso: que la imaginación sigue siendo el mejor lugar para empezar a soñar, además de generar identificación, emoción y momentos de conexión, tanto para los niños como para sus familias.

“No hay que estar peleados con las redes sociales, pero si hay hay que estar al pendiente nosotros como adultos de lo que están viendo nuestros niños”, mencionó “Cositas”.

La presentación tuvo lugar en el área infantil de la librería “El Sótano” en Miguel Ángel de Quevedo. Foto: El Universal
La presentación tuvo lugar en el área infantil de la librería “El Sótano” en Miguel Ángel de Quevedo. Foto: El Universal

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