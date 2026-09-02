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La fabricación e instalación de sistemas electromecánicos se tiene programado iniciar su verificación a finales de 2026 en todas las líneas nuevas que se instalarán en la Ciudad de México: Línea 4, Línea 5 y Línea 6, que en su conjunto beneficiará de manera directa a más de 288 mil habitantes de 133 colonias, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y de Obras y Servicios (Sobse).
En el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, la Semovi expuso que se inició la cimentación de los postes y pilas de la línea 4; mientras en las líneas 5 y 6 las cimentaciones están por iniciar trabajos.
Con ello, los avances en las tres líneas del cablebús al fin del año, serán:
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- Línea 4, que conectará el CETRAM Universidad con el Pedregal de San Nicolás: presentará un avance del 45% en la obra civil y electromecánica.
- Línea 5, que conectará el CETRAM Mixcoac con las zonas altas de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras: presentará un avance de 35% de obra civil y electromecánica.
- Línea 6, que conectará el Metro Tláhuac con Villa Milpa Alta: presentará un avance en las 4 estaciones correspondientes a la alcaldía Tláhuac.
Aunque sólo la zona donde se construirá la Línea 6, se considera Zona de Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad de la UNESCO, el Gobierno ha conciliado con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las acciones necesarias para un eventual salvamento de hallazgos arqueológicos que se pudieran tener en cualquiera de las líneas que se construyen.
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dmrr/cr
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