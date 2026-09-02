Cuernavaca, Mor. - Mirsa Juárez Maldonado, formalizó su salida como dirigente estatal de Morena, para buscar la candidatura a alcaldesa del municipio de Jojutla. Juárez dijo que se va con las manos limpias y con la convicción de que la contienda por la candidatura sea de “suelo parejo”.

La dimisión de Mirsa Suárez comenzó a difundirse desde hace unas tres semanas y sus propios compañeros aplaudían la decisión porque, dijeron, su trabajo fraccionó el partido y nunca tuvo control del instituto político y de los aspirantes a diversos cargos de elección popular, quienes comenzaron sus campañas desde hace unos cinco meses.

En su mensaje, Juárez Maldonado resaltó la elaboración de un padrón cercano a los 200 mil militantes afiliados, la conformación de 945 comités seccionales y 36 consejos municipales, así como la apertura de la nueva sede estatal del partido.

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Mirsa Juárez deja dirigencia de Morena en Morelos para buscar la alcaldía Jojutla; Martha García asume la dirigencia estatal. (02/09/26) Foto: Especial.

Su lugar será ocupado por Martha Patricia García Garnica, secretaria general en funciones de presidenta. “Es una compañera con firmes convicciones y con el conocimiento profundo de nuestro partido y de la gran estructura que se ha trabajado en todo el estado”, dijo la presidenta saliente.

En su turno, García Garnica llamó a la unidad y se comprometió a trabajar con la estructura territorial del Comité Ejecutivo Nacional, para fortalecer a Morena de cara a las elecciones de 2027, cuando se elegirán 33 presidentes municipales, 12 diputados de mayoría y ocho de representación proporcional.

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“Sé que este comité técnico junto con el Consejo Estatal, las bases y su gran militancia va a salir muy fortalecido para que lo que viene”, afirmó la presidenta saliente.

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