El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que el amplio contraste entre los resultados de la prueba en línea y los del examen de control confirma que hubo una anomalía y que, en gran medida, pudo corregirse.

En entrevista posterior al evento realizado en la Facultad de Economía, Lomelí señaló que todavía deberá esperarse a que la Comisión Técnica, integrada por la UNAM para revisar el proceso de ingreso a licenciatura de 2026, concluya el análisis de los resultados.

“Yo me esperaría a que termine el análisis en la comisión. Sí creo que, evidentemente, el contraste es muy amplio. Entonces sí, yo creo que se confirma que hubo una anomalía y que en gran medida se pudo corregir”, declaró.

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Lomelí explicó que será necesario revisar detalladamente los resultados por carrera, así como identificar a los aspirantes que acudieron a presentar la prueba presencial y a quienes no se presentaron.

“Habrá que hacer un análisis más fino de los resultados, ya por carrera, para ver quiénes sí se presentaron, quiénes no se presentaron. Yo creo que tenemos que hacer esos cruces”, indicó.

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Sobre los cuestionamientos respecto a que el examen de control habría sido más difícil que la prueba aplicada en línea, aseguró que especialistas han señalado que el grado de dificultad de ambas evaluaciones fue similar.

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“Algunos especialistas dicen que no y, de hecho, hay una medida del grado de dificultad y es más o menos similar”, respondió.

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El rector agregó que en la disminución de los puntajes pudieron influir las distintas condiciones en las que los aspirantes presentaron las dos evaluaciones.

Explicó que para el examen en línea los estudiantes se prepararon con mucha anticipación y conocían la fecha en la que lo presentarían, mientras que el examen de control se realizó dos meses y medio después y tuvieron menos de diez días para volver a estudiar.

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“Eso, sumado al estrés de volver a la presencialidad, pudo haber influido”, consideró.

Ante las críticas por el ingreso de aspirantes con bajos puntajes, Lomelí sostuvo que lo importante es que el examen de control permitió tener plena certeza de que quienes consiguieron un lugar alcanzaron el número de aciertos requerido.

“Lo importante es que el examen de control permitió que tengamos la plena certeza de que están ingresando quienes tuvieron el número de aciertos que, de acuerdo con los resultados del examen, era el que les permitía acceder a la Universidad”, expresó.

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Añadió que no existe duda de que esos aspirantes no incurrieron en trampas y que, por lo tanto, merecen ingresar a la UNAM.

“No tenemos duda de que ellos no hicieron trampa y que, en ese sentido, merecen estar en la Universidad”, enfatizó.

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Respecto a los dos mil lugares adicionales que la UNAM abrió en las licenciaturas que todavía cuentan con espacios disponibles, el rector reconoció que son insuficientes frente a la demanda de educación superior del país.

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“Éste es el esfuerzo que puede realizar la UNAM. La Universidad no puede enfrentar sola todo el déficit de educación superior de la República; por eso es importante apoyar a otras instituciones”, manifestó.

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Lomelí señaló que la Universidad Nacional ha aplicado medidas de austeridad y todavía puede realizar esfuerzos adicionales, pero advirtió que, en el largo plazo, el crecimiento de la educación debe depender también de una mayor inversión pública.

“La austeridad la hemos hecho y aunque siempre se puede hacer un esfuerzo adicional, en el largo plazo el crecimiento de la educación tiene que depender también de que haya mayor inversión pública”, afirmó.

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Indicó que existen países en los que el gasto público tiene una participación mucho más amplia en la educación y sostuvo que en México ha crecido la educación privada ante la necesidad de ampliar la oferta de las instituciones públicas.

“Se necesita impulsar el desarrollo de más instituciones públicas, no solamente la UNAM, las universidades públicas de los estados y otros subsistemas. Qué bueno que estén creándose nuevas universidades, pero el reto de la demanda es muy amplio”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si hace falta aumentar los recursos destinados a la Universidad Nacional, respondió que se requiere una mayor inversión para todo el sistema educativo.

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“No sólo a la UNAM, a la educación superior y, de hecho, a toda la educación”, puntualizó.

El rector sostuvo que el presupuesto de la UNAM ha disminuido en términos reales, como ha ocurrido con el resto de las instituciones públicas.

Reconoció que la Universidad ha abierto más lugares para estudiantes, pero advirtió que existe un límite para continuar ampliando la matrícula sin contar con mayores recursos.

“Se necesitan crear más salones, se necesita pagar más maestros, se necesitan equipar laboratorios”, afirmó.

Sheinbaum pide austeridad a la UNAM

Esto, luego que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la apertura de 2 mil espacios adicionales en la UNAM para el ingreso de jóvenes estudiantes; sin embargo, consideró que la institución todavía puede realizar un mayor esfuerzo de austeridad administrativa para destinar recursos a la docencia y ampliar su matrícula.

“Yo pienso que la UNAM todavía puede hacer un esfuerzo de austeridad republicana en la parte administrativa y dedicar todos esos recursos a abrir más espacios de docencia”, afirmó.

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