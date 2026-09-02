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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a través de su Comisión de Alta Tecnología, y el Congreso de la Unión lanzaron la Alianza Nacional Digital, iniciativa que pretende fortalecer la colaboración entre legisladores y empresas tecnológicas para impulsar políticas públicas que favorezcan el desarrollo del ecosistema digital en México.
De acuerdo con un comunicado del CCE, la alianza funcionará como un mecanismo permanente de diálogo, intercambio de conocimiento y colaboración entre la iniciativa pública y privada.
Tiene como objetivo aportar elementos técnicos y experiencias internacionales al debate legislativo, además de contribuir al diseño de una mejor regulación para el sector digital.
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Esta iniciativa busca abordar temas como inteligencia artificial, finanzas digitales, ciberseguridad y protección de datos, conectividad e infraestructura, desarrollo de talento tecnológico y comercio digital.
“La digitalización genera desarrollo y abre oportunidades que, si las sabemos aprovechar en inversiones, lograremos el crecimiento que necesita nuestro país”, afirmó José Manuel Mora, presidente del CCE durante su intervención
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Finalmente, el CCE señaló que la creación de la Alianza Nacional Digital parte de la necesidad de reconocer que la transformación digital no solo impacta al sector tecnológico, sino que también representa una oportunidad para impulsar la inclusión, la competitividad, el desarrollo de talento y la generación de empleos formales.
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