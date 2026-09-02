A principios de agosto de 2026, el productor Luis de Llano Macedo declaraba a los medios de comunicación que nada tenía que decir respecto a su negativa a pedir una disculpa pública a la cantante Sasha Sokol, a pesar de que era la Ley quien había decidido que debía hacerlo como parte de la reparación de daños hacía la cantante, quien lo demandó por abuso físico y emocional cuando ella era menor de edad; hoy, este hombre de 81 años fue detenido.

Antes de este escándalo, Luis de Llano se había caracterizado por ser uno de los hombres que innovó el entretenimiento en México; pero su creatividad e inquietud le viene de la cuna, ya que es hijo del productor Luis de Llano Palmer y de la actriz del cine mexicano Rita Macedo, y su hermana es nada más que Julissa, con quién creó conceptos tan importantes como el grupo Timbiriche.

Desde muy joven, Luis Miguel de Llano Macedo estuvo involucrado con la comunicación, cuando a los 17 años estuvo al frente de una estación de televisión en San Antonio, Texas. En México, fue uno de los pioneros en tocar rock and roll, gracias a que formó parte del grupo The Spitfires en 1960, donde también se encontraba Julissa.

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Él, junto a Justino Compean, Armando Molina, Eduardo y Alfonso López realizaron en 1971 uno de los festivales de rock más legendarios de la historia de la música, el Festival de Avándaro, en el cual convocaron a más de 350 mil personas.

Su paso por las telenovelas

En 1973 se convirtió en productor y director de la recién cadena creada Televisa, donde encabezó proyectos importantes como la coproducción para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, la Entrega de los Premios TVyNovelas, Nuestra Belleza México, el Festival Acapulco y las telenovelas Alcanzar una estrella (1990), Baila conmigo (1992), Agujetas de color de rosa (1994), DKDA (1999), Atrévete a soñar (2009), entre otras, que marcaron la vida de muchas adolescentes.

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En la música también dejó honda huella, con la creación de bandas que hasta el día de hoy siguen siendo referentes en la industria, como Fresas con Crema, Garibaldi, Kabah, Microchips, DKDA, Los Muñecos de Papel, y Timbiriche.

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También ha abordado el mundo de la literatura con la publicación de libros como: Avándaro 50 años. Cuando el rock mexicano perdió la inocencia; El Umbral; Crónicas trasatlánticas; y Expedientes pop. Después de retirarse en 2016 de la empresa Televisa, fundó su casa productora ProCreArt, con la cual crea contenidos, hace adaptaciones de libros para series y películas, destinadas a plataformas digitales, lo que le ha permitido mantenerse activo en el entretenimiento hasta el día de hoy.

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cdm