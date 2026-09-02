Pantalón, camisa y tenis negros. Así vestía Luis de Llano Macedo cuando fue detenido la tarde de este miércoles en la colonia Polanco, en cumplimiento de dos órdenes judiciales derivadas de la sentencia por daño moral que obtuvo Sasha Sokol en su contra.

El arresto quedó registrado oficialmente a las 18:30 horas del miércoles 2 de septiembre en la calle Lope de Vega, entre avenida Horacio e Ibarbourou, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Como referencia del sitio, el Registro Nacional de Detenciones señala Plaza Uruguay.

El mismo registro identifica al detenido como Luis Miguel de Llano Macedo, de estatura y complexión medias, cabello canoso y ojos café oscuro.

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Tras el arresto, el productor quedó a disposición de un juzgado cívico para ser presentado en un Centro de Detenciones Administrativas. Cuando EL UNIVERSAL consultó el sistema, su estatus aparecía todavía como “en traslado”.

La detención había sido informada por el equipo de representación legal de Sasha Sokol mediante un comunicado cuya autenticidad fue corroborada por EL UNIVERSAL. En él se señala que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ejecutaron dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

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El boletín ubica el momento de la detención a las 18:13 horas, mientras que el Registro Nacional de Detenciones asentó oficialmente las 18:30.

De acuerdo con los representantes de Sokol, cada una de las resoluciones impone a De Llano 15 horas de arresto y ambas son acumulables.

Las medidas fueron dictadas por dos incumplimientos distintos de la sentencia que quedó firme después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el litigio.

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Uno corresponde a la negativa del productor a grabar una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol y exhibirla ante el juzgado. El segundo deriva de que tampoco habría publicado la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad por daño moral.

“Las órdenes de arresto no son un hecho aislado ni sorpresivo”, señala el equipo legal de la cantante, que sostiene que antes de llegar a esta medida hubo meses de requerimientos judiciales y multas para exigir el cumplimiento de la resolución.

El arresto constituye una medida de apremio dentro de un procedimiento civil para obligar al productor a acatar las determinaciones judiciales y no corresponde a la apertura de una nueva causa penal.

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El equipo de la cantante también informó a EL UNIVERSAL, que por el momento Sasha no dará declaraciones al respecto, pero de haber un cambio su oficina se encargaría de comunicarlo.

De la denuncia a los tribunales

El litigio tiene su origen en marzo de 2022, cuando De Llano habló públicamente durante una entrevista con Yordi Rosado sobre la relación que décadas atrás había sostenido con Sokol.

La cantante respondió que tenía 14 años y De Llano 39 cuando comenzó la relación. También señaló que en ese momento él era su productor y representante.

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Ese mismo mes, De Llano difundió un comunicado en el que sostuvo que no había cometido delito alguno y ofreció una disculpa por el posible malestar que hubieran provocado sus declaraciones.

Meses después, Sokol inició una demanda civil por daño moral contra el productor.

En mayo de 2023, un juzgado de la Ciudad de México resolvió a favor de la cantante. La sentencia fue posteriormente confirmada y De Llano continuó combatiendo la resolución hasta llevar el caso a la Suprema Corte.

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El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Corte negó por unanimidad el amparo promovido por el productor y dejó firme la condena.

Entre las medidas que debía cumplir se encontraba ofrecer una disculpa pública a Sokol, además de otras acciones de reparación. La Suprema Corte determinó también que las acciones civiles para reclamar daños derivados de violencia sexual sufrida durante la infancia o adolescencia son imprescriptibles.

Desde entonces, Sokol ha señalado públicamente en distintas ocasiones que De Llano seguía sin acatar algunas de las disposiciones.

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