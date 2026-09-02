Por lo menos 44 de los últimos 50 años han sido de bajo crecimiento para México, periodo durante el cual predominaron políticas de corte neoliberal que se tradujeron en un avance lento e inestable de la economía nacional, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

Al participar en la conmemoración del 50 aniversario de la transformación de la Escuela Nacional de Economía en Facultad, señaló que la entidad universitaria ha mantenido una posición crítica frente a la conducción económica del país y ha generado interpretaciones y propuestas propias con el objeto de atender sus problemas estructurales.

“Suponer que la Facultad se alineó con el modelo dominante durante estos años es simplemente desconocer la historia de la Facultad y, en particular, de la División de Estudios de Posgrado”, sostuvo.

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Lomelí Vanegas aseguró que esa división ha sido particularmente crítica de la orientación de las políticas económicas y congruente con la tradición que la institución asumió desde su creación como carrera: formar economistas útiles para el desarrollo de México.

“La Facultad siempre ha propuesto alternativas; que no nos hayan hecho caso, esa es otra historia, y seguramente lo seguiremos haciendo porque es parte de nuestra función como institución pública”, expresó.

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Añadió que una universidad pública está obligada a discutir la realidad, desarrollar ideas e interpretaciones propias sobre los problemas nacionales y tratar de generar opciones para el desarrollo del país.

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Recuerda inicios de la Facultad de Economía

Recordó que la historia de la Facultad de Economía comenzó en 1929, cuando se creó la carrera de Economía como parte de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Sus primeros años, contó, fueron complejos debido a la poca demanda y a las controversias acerca de su futuro.

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En algunos momentos, explicó, se planteó la posibilidad de cerrar temporalmente la carrera, enviar al extranjero a quienes quisieran estudiar Economía y reabrirla cuando existiera una masa crítica de economistas formados fuera del país.

En ese debate, destacó, Jesús Silva Herzog desempeñó un papel fundamental al defender que México contaba con suficientes economistas autodidactas, como él, capaces de sostener la formación de nuevos profesionistas.

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Esta intervención permitió que la carrera no solamente sobreviviera, sino que en 1935 se convirtiera en la Escuela Nacional de Economía.

Lomelí Vanegas indicó que tuvieron que transcurrir 41 años para que la Escuela adquiriera el rango de Facultad. Durante las primeras décadas, numerosos egresados salieron del país para continuar su preparación académica.

Ifigenia Martínez impulsa proyecto de posgrado

Mencionó que en los años sesenta Ifigenia Martínez impulsó un proyecto para crear el posgrado en Economía y encargó esa tarea a David Ibarra. La propuesta generó algunas controversias con el Instituto de Investigaciones Económicas, que entonces todavía formaba parte de la Escuela, y ese desencuentro contribuyó a que el Instituto se separara.

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Años después, el entonces director José Luis Ceceña retomó el proyecto y encomendó a Enrique Semo concretar la creación del programa de maestría y, posteriormente, el de doctorado en Economía.

La apertura de esos estudios hizo posible la conversión de la Escuela Nacional de Economía en Facultad y dio origen a la División de Estudios de Posgrado, cuyos integrantes, egresados y responsables han sido protagonistas de los 50 años de historia conmemorados.

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El rector indicó que entre 1976 y 1982, durante los primeros años de la Facultad, México todavía registró tasas importantes de crecimiento económico, relacionadas con el auge petrolero.

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Pero en 1982 comenzó la crisis de la deuda, por lo que, de las cinco décadas transcurridas desde la transformación de la Escuela en Facultad, al menos 44 años han estado marcados por un crecimiento económico bajo, lento e inestable.

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En ese periodo, agregó, predominaron las políticas de corte neoliberal. La Facultad de Economía, desde sus orígenes y con mayor intensidad a partir de la creación de su División de Estudios de Posgrado, discutió las consecuencias de esas políticas y los problemas estructurales de la economía mexicana.

La creación del posgrado, expuso, fortaleció la investigación en líneas como el desarrollo, la política económica y la historia económica, además del estudio de las tendencias históricas de la economía nacional, los obstáculos para su crecimiento y el papel de las instituciones.

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Esa amplia agenda de investigación se ha reflejado en tesis de maestría y doctorado y en numerosas publicaciones críticas acerca de la conducción económica de México durante las últimas décadas.

Hechos económicos en México

Leonardo Lomelí Vanegas hizo un recuento de los principales procesos económicos ocurridos durante los 50 años de existencia de la Facultad. Mencionó las devaluaciones de 1976 y 1982, la nacionalización de la banca, los programas de ajuste y cambio estructural iniciados en los años ochenta, así como las reprivatizaciones emprendidas al final de esa década y con mayor intensidad durante los años noventa.

Estos acontecimientos, afirmó, formaron parte de un prolongado periodo de políticas neoliberales que fue analizado y debatido dentro de la Facultad.

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El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió que actualmente el mundo enfrenta una realidad desafiante y una reconfiguración geopolítica y económica que exige analizar de manera rigurosa las nuevas tendencias, las debilidades estructurales de la economía mexicana y también las oportunidades del país.

Señaló que estas discusiones se han reflejado en las revisiones de los planes y programas de estudio, en la orientación de la maestría y el doctorado en Economía y en los debates sobre el plan de estudios de la licenciatura.

Aunque esas deliberaciones han sido ricas y estimulantes, reconoció que no siempre han producido los resultados deseados. Por ello, retomó un planteamiento formulado por José Ayala en el mismo auditorio: la comunidad debe esforzarse por alcanzar acuerdos sobre lo fundamental.

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“El plan de estudios tiene que expresar un acuerdo en lo fundamental de lo que debemos enseñar, preservando nuestra pluralidad”, dijo.

Lomelí Vanegas destacó que la diversidad de perspectivas es la mayor riqueza de esta entidad académica. Durante un periodo prolongado en el que tanto en México como en el mundo predominó un enfoque basado en la economía convencional, sostuvo, la Facultad de Economía se mantuvo como una institución académica plural.

“Es precisamente la pluralidad la riqueza más importante de esta escuela”, afirmó. Agregó que conservar esa característica constituye su principal fortaleza.

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También se dijo convencido de que de la Facultad surgirán aportaciones que permitirán reorientar para bien la política económica de México y su desarrollo en el largo plazo.

Además, felicitó a las maestras y maestros que durante cinco décadas han formado generaciones de economistas que han contribuido al desarrollo nacional, a la enseñanza de esta disciplina y a la investigación.

Expresó su confianza en que el personal académico continuará realizando esa tarea con renovado ímpetu y consideró que la celebración de los 50 años de la transformación en Facultad representa también el primer paso para preparar el centenario de la carrera de Economía en la UNAM, que se conmemorará dentro de tres años.

Sheinbaum pide austeridad a la UNAM

Sheinbaum reconoció la apertura de 2 mil espacios adicionales en la UNAM para el ingreso de jóvenes estudiantes; sin embargo, consideró que la institución todavía puede realizar un mayor esfuerzo de austeridad administrativa para destinar recursos a la docencia y ampliar su matrícula.

“Yo pienso que la UNAM todavía puede hacer un esfuerzo de austeridad republicana en la parte administrativa y dedicar todos esos recursos a abrir más espacios de docencia”, afirmó.

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