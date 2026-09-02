México debe profundizar el proceso político que ha sostenido durante varios periodos consecutivos, afirmó en la UNAM el expresidente de Colombia Gustavo Petro, quien contrastó la situación del país con la de Colombia, donde, dijo, “a pesar de que ganó el progresismo, gobierna el tecnofascismo”.

“México está en un proceso mejor que el nuestro, ha logrado varios períodos consecutivos, debe profundizarse”, señaló durante una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Petro planteó que es necesario analizar hacia dónde debe avanzar ese proceso y cuáles son los peligros y riesgos que enfrenta, así como revisar lo ocurrido en Colombia, América Latina y el mundo.

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“¿Hacia dónde?, ¿cuáles los peligros?, ¿cuáles los riesgos?, ¿qué nos pasó a nosotros?, ¿qué está pasando en América Latina? Yo diría, ¿qué está pasando en el mundo?”, expresó.

El colombiano llegó a la UNAM después de sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, conversación a la que él mismo se refirió durante su exposición.

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Explicó que de ese encuentro surgió una reflexión en torno a los conceptos de progresismo y humanismo.

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“Hoy yo llamaría, y sale esto de una conversación con la actual Presidenta, acaba de suceder, (...) hablamos de progresismo, pero no deberíamos hablar más de humanismo”, relató.

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Petro señaló que durante su gobierno en Colombia circunscribió su política bajo dos conceptos: “la humanidad y la vida”, que, afirmó, no significan exactamente socialismo ni progresismo, aunque los contienen.

“La humanidad y la vida (...) es el filtro para definir las políticas concretas de un gobierno o la política que se propone por parte de un movimiento político o social”, sostuvo.

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En su exposición también habló sobre la situación política de Colombia y aseguró que, aunque anteriormente ganó el progresismo, actualmente “gobierna el tecnofascismo”.

“Quiero entrar más a una especie de reflexión sobre los aconteceres, lo que nos ha llevado a una lucha política, el por qué, por ejemplo, en Colombia, a pesar de que ganó el progresismo, gobierna el tecnofascismo”, dijo.

Consideró que uno de los problemas de los movimientos progresistas actuales es concentrarse en la práctica sin comprender el mundo en el cual se desarrollan sus procesos políticos.

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“Quizás uno de los grandes problemas de los movimientos progresistas actuales, sociales, políticos, y yo diría que en el mundo entero, con ciertas excepciones, es que hace una práctica (...) pero no comprende en qué mundo es que se inscriben esas elecciones”, manifestó.

Petro también destacó el carácter público y gratuito de la UNAM y dijo sentirse impresionado por su matrícula.

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“Me emociona una universidad con 370 mil estudiantes, pública y gratuita. Este fue uno de los objetivos que me quise proponer en los últimos cuatro años para Colombia”, afirmó.

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Durante la conferencia señaló que ahora inicia una etapa diferente de su vida después de concluir su periodo como presidente y rechazó las versiones de que habría viajado a México para buscar asilo.

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“La prensa colombiana ha hecho creer que venía aquí a asilarme volado. Dicen, se voló, no tengo de qué volarme, no me he robado un peso, no he cometido ningún delito y mi delito es ser rebelde y plantear transformaciones desde que soy pequeño”, declaró.

“Entonces, no me volé, me regreso ahora mismo”, agregó.

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Informó además que trabaja en un libro relacionado con economía y que durante su visita a México busca firmar un contrato con el Fondo de Cultura Económica.

En la parte económica de su conferencia sostuvo que “el neoliberalismo es la última fase del capital” y afirmó que la humanidad enfrenta problemas que no han encontrado solución.

“Hoy estamos realmente viviendo una crisis en donde hay que buscar una salida o andar ciegamente hacia la extinción”, expresó.

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También vinculó ese escenario con el uso del petróleo, carbón y gas desde la Revolución Industrial y sostuvo que los descubrimientos científicos muestran los riesgos de mantener ese modelo energético.

“Es el pensamiento económico y la práctica económica en esta fase de la historia que nos ha arrojado al borde de la extinción”, aseguró.

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