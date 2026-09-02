La alcaldía Cuauhtémoc entregó una nueva cancha de minipitch en el parque Pentatlón, de la colonia Roma Sur, cuyo espacio está principalmente destinado para niños y jóvenes.

La edil Alessandra Rojo de la Vega destacó que en esta recuperación también se incluyen trabajos en calles, banquetas, mercados y espacios culturales.

Agregó que con esta acción, del programa Renace Cuauhtémoc, van más de 360 espacios públicos recuperados en la demarcación.

La edil Alessandra Rojo de la Vega destacó que van más de 360 espacios públicos recuperados en la demarcación. 02/09/2026 | Foto: Cortesía Alcaldía Cuauhtémoc.

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“Ya basta de que lo público sea chafa. Lo público debe ser lo mejor porque es de la gente”, afirmó la alcaldesa durante la entrega.

A través de un comunicado, recordó que en las últimas semanas también se llevó a cabo una jornada de reforestación y se han realizado trabajos de poda, recuperación de luminarias y mantenimiento del entorno.

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Rojo de la Vega aseguró que este tipo de proyectos son posibles cuando el gobierno, la ciudadanía y el sector privado trabajan juntos.

“Esto se hace juntos. Yo siempre he dicho: los gobiernos no podemos solos. Ni el presupuesto nos alcanza, y menos a las alcaldías, pero mientras eso sucede, hay que buscar el cómo sí”, señaló.

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La alcaldía Cuauhtémoc entregó una nueva cancha de minipitch en el parque Pentatlón, de la colonia Roma Sur. 02/09/2026 | Foto: Cortesía Alcaldía Cuauhtémoc.

También hizo un llamado a cuidar estos espacios y a que sean ocupados por los vecinos. “Que este lugar nos dure mucho y nos va a durar si lo cuidamos entre todos”.

El embajador de Aspen Institute, Enrique Berruga, explicó que el proyecto surgió a partir de un estudio sobre actividad física de niños de entre 5 y 12 años en México, donde se identificó que pasan entre seis y ocho horas frente a algún tipo de dispositivo.

La alcaldesa mencionó a Aspen Institute, Project Play, Amazon México y Musco Internacional, así como a las áreas de la demarcación que participaron en la recuperación de este lugar.

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JACL/cr