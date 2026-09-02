El cultivo del pistache (Pistacia vera) representa una alternativa agrícola de alto valor comercial y agronómico. La producción de este fruto seco requiere condiciones ambientales específicas para garantizar el desarrollo del árbol y la maduración de la cosecha.

De acuerdo con información especializada de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la especie demanda climas áridos o semiáridos caracterizados por veranos cálidos y secos, así como inviernos fríos que aporten las horas de frío necesarias para romper la dormancia vegetal y activar la floración.

Pistaches, una fuente natural de proteínas, antioxidantes y grasas saludables. Foto: Unsplash

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¿Cómo sembrar y cuidar un árbol de pistache en casa?

Siguiendo las recomendaciones técnicas de instituciones agrícolas como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), aquí tienes una guía clara y accesible para lograrlo.

1. Lo que necesitas para empezar

Tener un macho y una hembra : El pistachero es un árbol dioico, lo que significa que existen ejemplares masculinos y femeninos. Para tener frutos, se requiere la presencia de ambos para que el viento transporte el polen.

: El pistachero es un árbol dioico, lo que significa que existen ejemplares masculinos y femeninos. Para tener frutos, se requiere la presencia de ambos para que el viento transporte el polen. Comprar plantas injertadas: En lugar de germinar semillas (proceso que toma muchos años y no garantiza el sexo de la planta), se recomienda adquirir en vivero un árbol hembra y uno macho ya injertados. Para espacios pequeños, existen árboles hembra con una rama masculina injertada en el mismo tronco.

En lugar de germinar semillas (proceso que toma muchos años y no garantiza el sexo de la planta), se recomienda adquirir en un árbol hembra y uno macho ya injertados. Para espacios pequeños, existen árboles hembra con una rama masculina injertada en el mismo tronco. Ubicación y sol: Requiere un espacio donde reciba sol directo durante la mayor parte del día (al menos 8 horas).

2. Paso a paso para la siembra

Época ideal : La mejor temporada para plantar es a finales del invierno o principios de la primavera, cuando el árbol sale de su periodo de reposo.

: La mejor temporada para plantar es a finales del invierno o principios de la primavera, cuando el árbol sale de su periodo de reposo. Suelo y drenaje : Según manuales del USDA, el suelo ideal es suelto y profundo (franco-arenoso). El pistachero tolera terrenos pobres o calizos, pero no soporta los encharcamientos. Si el suelo retiene mucha agua, conviene mezclar la tierra con arena de río o perlita.

: Según manuales del USDA, el suelo ideal es suelto y profundo (franco-arenoso). El pistachero tolera terrenos pobres o calizos, pero no soporta los encharcamientos. Si el suelo retiene mucha agua, conviene mezclar la tierra con arena de río o perlita. Plantación: Haz un hoyo del doble del tamaño de la maceta. Coloca el árbol evitando enterrar la unión del injerto (debe quedar unos centímetros por encima de la tierra), rellena y presiona suavemente antes de dar un primer riego generoso.

3. Cuidados básicos

Riego moderado: De acuerdo con la FAO, el pistachero es muy resistente a la sequía y sufre más por exceso de agua que por falta de ella. En primavera y verano basta con regar cuando la capa superior del suelo esté completamente seca. En otoño se reducen los riegos y en invierno se suspenden casi por completo.

Abono: Aplica una capa de compost o humus de lombriz en la base una vez al año, al comenzar la primavera.

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Poda: Durante los primeros tres años se realizan podas ligeras en invierno para darle forma al tronco y a las ramas principales.

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