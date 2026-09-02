Hay una razón por la que Barbie vuelve cada septiembre a convertirse en objeto de deseo para coleccionistas y amantes de la moda. No es solo la tradición que representa: cada nueva edición de Día de Muertos llega con un look que merece ser visto de cerca.

Para 2026, Barbie se cubre de carmesí y apuesta por una estética mucho más sofisticada, donde el satén, las rosas y los detalles inspirados en la tradición mexicana se encuentran en un vestido digno de una noche de celebración. La nueva muñeca de colección de Mattel fue diseñada por Edna Vogel-Amezcua y toma como referencia elementos de la cerámica tradicional mexicana, llevándolos a una propuesta de moda en miniatura. Y aunque el Día de Muertos es el corazón de esta colección, esta vez vale la pena detenerse en otro detalle: el look de Barbie.

Foto: @barbie

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El vestido rojo de Barbie Día de Muertos 2026

El protagonista absoluto es un vestido de satén rojo intenso que abraza la silueta de Barbie y termina en una falda estilo sirena. El color no está ahí por casualidad: el carmesí aporta dramatismo y hace que cada uno de los detalles del diseño destaque todavía más.

En la parte superior aparece uno de los elementos más llamativos: un bordado inspirado en la caja torácica de un esqueleto, reinterpretado desde una mirada mucho más elegante y ornamental. Es el tipo de detalle que transforma un vestido aparentemente clásico en una pieza completamente ligada a la celebración mexicana.

Foto: @barbie

El diseño también incorpora motivos relacionados con la cerámica tradicional mexicana, mientras que las referencias florales llevan la atención hacia uno de los símbolos que inevitablemente asociamos con estas fechas: las rosas. Y es justamente ahí donde el look se vuelve más maximalista.

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Barbie lleva joyería de gran tamaño, detalles de encaje y un antifaz inspirado en una calavera de azúcar, decorado con rosas esculpidas. El accesorio cubre parte del rostro y le da ese aire misterioso que hace que la muñeca parezca lista para asistir a un gran baile de Día de Muertos.

Foto: @barbie

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Una Barbie para coleccionar

Como cada año, la propuesta no busca únicamente vestir a Barbie para la celebración, sino convertirla en una pieza que pueda conservarse y transmitirse de generación en generación.

Y este año llega acompañada. Ken también tiene su propia edición de Día de Muertos 2026, con una propuesta que hace pareja visual con Barbie: una chaqueta roja hasta la rodilla, camisa y pantalones negros con motivos inspirados en esqueletos, además de un sombrero de copa y una máscara con rosas y referencias a las calaveras de azúcar.

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Foto: @barbie

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El dúo mantiene así una misma conversación estética: rojo, negro, flores, calaveras y una dosis importante de teatralidad. Pero si hay que elegir una pieza que robe el spotlight, Barbie se lleva la corona. Su vestido carmesí, la silueta sirena y ese bordado que convierte el esqueleto en un elemento de moda hacen que esta edición sea una de las más sofisticadas de la colección. Porque el Día de Muertos también puede ser una inspiración para vestir espectacular. Y Barbie acaba de demostrarlo, una vez más.

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