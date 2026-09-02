Los familiares de un estudiante haitiano de 20 años que se quitó la vida el lunes en Ohio atribuían este miércoles parte de las razones del joven a la "humillación" que sentía al llevar en el tobillo un dispositivo de localización del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), según medios locales.

Pierre Damas Bel se suicidó al adentrarse a pie en una autopista interestatal a las afueras de Springfield, donde fue atropellado por un camión y falleció al instante, según informó la Patrulla de Autopistas de Ohio.

El joven llegó a Estados Unidos en 2024 a través de la aplicación CBP One, un programa del Gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025), ya eliminado, que permitía a los migrantes pedir una cita para presentarse en la frontera de Estados Unidos e iniciar su proceso para solicitar asilo, divulgó ICE.

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Bel formaba parte de unos 300 mil haitianos en Estados Unidos que perdieron su Estatus de Protección Temporal (TPS), una protección frente a las deportaciones recientemente eliminada por el gobierno del republicano Donald Trump, tras lo que las autoridades le colocaron el dispositivo de localización, recoge CBS.

"Después de que a mi hijo le pusieran un dispositivo en el tobillo, sintió que le trataban como un animal", dijo su padre, Pierres Ronal Bel, en un comunicado citado por la cadena estadounidense.

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En declaraciones al medio Miami Herald, el padre afirmó que el joven había empezado la universidad, aspiraba a ser un atleta universitario y se había inscrito en un programa del ejército de Estados Unidos que conducía a la ciudadanía, pero al contrario que sus compañeros, no recibió su uniforme debido al dispositivo tobillero.

"Le acosaban mucho", detalló.

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"Yo vine a este país para conseguir una educación. No vine aquí para cometer un crimen o hacer daño a nadie. Aun así, ahora camino las calles de Estados Unidos con un monitor GPS en mi pierna, con un sentimiento de vergüenza y humillación que nunca imaginé que experimentaría", escribió el joven en su Instagram.

"Yo vine aquí a estudiar, a construir mi futuro y vivir una mejor (vida), no a ser tratado como un criminal. Así que ahora, ¿cómo se supone que vaya a jugar en los deportes universitarios con un monitor GPS en mi pierna?", reflexionó en su mensaje, en el que expresaba su negatividad hacia ICE.

En un comunicado a medios, ICE dijo que puso el dispositivo a Bel el 29 de julio "mientras continuaba con sus procedimientos de inmigración" y rechazó "cualquier intento de culpar a ICE por la muerte", señalando que "no se le exige a nadie quedarse en Estados Unidos ilegalmente y llevar un monitor GPS".

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