Chilpancingo. - Los ataques contra las comunidades de Guerrero no terminan. La tarde del martes, hombres armados atacaron a una familia en la localidad de Huitzapula, en el municipio de Atlixtac, en la Montaña de Guerrero.

De acuerdo al testimonio de los pobladores alrededor de las 3 de la tarde, presuntos integrantes de un grupo de autodefensa, vinculado a la organización criminal, Los Ardillos, disparó contra la familia que trabajaba en sus sembradíos de maíz.

Eran tres adultos y dos menores de edad, que trabajaban en su parcela ubicada en el cerro conocido como Totolapan, anexo de Huitzapula.

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Los hombres armados les dispararon desde lejos y en el lugar quedaron muertos los dos adolescentes y un adulto gravemente herido.

Los adolescentes fueron identificados como Catalina Bello Esteban, de 15 años y José Sánchez Borjas, de 17, mientras que el adulto herido como Tiburcio García Amado, de 62 años.

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Este ataque forma parte de la violencia que se desató contra esa comunidad. El 26 de agosto fue asesinado el profesor y padre buscador, Federico García Parra, cuando salía de un curso en la cabecera municipal del municipio vecino de Zapotitlán Tablas.

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La Montaña de Guerrero es una de las zonas más marginadas de país y con altos niveles de violencia. Foto ilustrativa: Salvador Cisneros / ARCHIVO EL UNIVERSAL

Esa tarde hombres armados a bordo de una motocicleta dispararon al profesor cuando salía de su curso de capacitación. Le dispararon, pero el padre buscador corrió a protegerse, sin embargo, lo persiguieron y le volvieron a disparar.

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En septiembre de 2025, Luis Fernando García Sánchez, hijo de García Parra, fue desaparecido. Desde esa fecha, el profesor se unió al colectivo de familiares de desaparecidos Luciérnaga para buscar a su hijo.

El 17 de agosto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, pusieron en marcha el programa Plan Maestro con el que pretenden pacificar los municipios de Chilapa, Atlixtac, Zapotitlán Tablas y Olinalá.

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De acuerdo al testimonio de los pobladores alrededor de las 3 de la tarde, presuntos integrantes de Los Ardillos, dispararon contra la familia. Foto: Osmar Alvarado

En mayo, los cuatro municipios sufrieron diversos ataques. En Chilapa, durante seis días Los Ardillos atacaron a las comunidades de Xicotlán, Acahuehuetlán y Tula. Los ataques provocaron desplazamientos de cientos de pobladores.

En Atlixtac se vivió una situación similar. Mientras que, en Olinalá, se vivieron escenas de violencia brutal: fueron desmembradas más de 20 personas en distintos hechos.

El 25 de agosto, la funcionaria federal y la gobernadora estuvieron en Teticic, en Olinalá, donde se han dado el caso de los desmembramientos, para entregarles alimentos a las familias que fueron desplazadas tras la violencia.

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Desde mayo, las autoridades no han detenido a ninguno de los agresores, sin embargo, las voces más firmes que denunciaron esa violencia ya sufrieron las consecuencias: Jesús Plácido Galindo, quien encabezaba la resistencia en Chilapa, fue detenido y está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano y, el otro, que alzó la voz por la comunidad de Huitzapula, el profesor García Parra, fue asesinado.

dmrr/cr