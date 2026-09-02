Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda mexicana “Camilo Séptimo”, el multihomicidio en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, continúa bajo la lupa, pues junto con el músico, también fueron encontrados los cuerpos de su esposa embarazada, su hija de 3 años y una trabajadora doméstica.

Mientras se llevan a cabo las investigaciones del caso, autoridades confirmaron la detención de dos presuntos responsables de la muerte de Jonathan Meléndez y su familia, identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, uno de ellos señalado como presunto socio del músico.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron encontradas atadas de las manos al interior de un departamento ubicado en la zona residencial ‘Grand Viure’, un desarrollo inmobiliario que ofrece lujosos departamentos valuados en más de 10 millones de pesos.

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Jonathan Meléndez tocando en concierto de Camilo Séptimo. Instagram camiloseptimomx

¿Cómo es el fraccionamiento ‘Gran Viure’?

El complejo residencial ‘Gran Viure’ donde ocurrió el ataque armado, está ubicado en una zona exclusiva del Estado de México que es promocionada por las inmobiliarias como un complejo de acceso controlado con vigilancia permanente.

En el fraccionamiento ocurrió el ataque armado. Foto: Redes Sociales

Asimismo el desarrollo tiene cercanía con importantes vialidades del Estado de México que conectan con Atizapán, Lomas Verdes y la Autopista de Chamapa.

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Entre las amenidades dentro de los edificios del fraccionamiento destaca un gimnasio, cancha de pádel, salón de usos múltiples, espacios de coworking y business center, además de áreas verdes.

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En el fraccionamiento ocurrió el ataque armado. Foto: Redes Sociales

Actualmente la página oficial de Grand Viure donde se aseguraban ser un espacio con vistas panorámicas y "todo lo necesario para que tú y tu familia disfruten de una vida tranquila”, ya no se encuentra disponible.

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