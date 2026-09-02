La moda outdoor sigue escapando de las montañas para conquistar el entorno urbano y una de las firmas representativas, y que mejor demuestra el encuentro entre aventura y estilo, pone la mirada en México: Napapijri.

Esta marca anuncia su lanzamiento en nuestro país con una propuesta donde la funcionalidad se combina con el streetwear, ello con el objetivo de demostrar que vestir puede ser igual de emocionante que practicar un deporte extremo.

Con diseños pensados para quienes aman expresarse a través de la moda, Napapijri le habla a la comunidad de Cultural Adventurers, es decir, las personas atraídas por el descubrimiento, los viajes y las nuevas experiencias. Conoce aquí todos sus detalles.

Napapijri demuestra que el espíritu aventurero también pertenece a la ciudad. Foto: Cortesía Napapijri

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¿Con qué prendas llega Napapijri a México?

Desde accesorios creados para viajar hasta chamarras que trasladan las siluetas técnicas a la moda urbana, estos son algunos de los diseños con los que Napapijri comienza su historia en México:

Bering Duffle Bag: Una bolsa preparada para acompañarte en grandes viajes; su característica lona de algodón encerado ha convertido la resistencia y la practicidad en un atributo de identidad.

Skidoo: Chamarras que puede robarse el protagonismo por su estructura; esta anorak ha llevado los códigos de la ropa técnica hacia la moda de los años 90. Y hoy en día es una de las piezas más representativas de Napapijri.

Rainforest: Representa la aventura en la ciudad. Esta segunda propuesta de chamarra, con inspiración del mundo outdoor, aparece con un giro cotidiano. Es una de las piezas que mejor representan el lado urbano de la firma.

Napapijri cruza la frontera entre el outdoor y el streetwear con su llegada a México. Foto: Cortesía Napapijri

¿Cuánto cuesta la ropa de Napapijri en México?

¡Lleva el espíritu aventurero de Napapijri a tu clóset! Los precios de sus prendas cambian dependiendo de la categoría, diseño y colección; en promedio, van desde los $3,000 hasta los $8,000.

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Si el outdoor aparece en tu radar de moda, otro dato que debes saber es que estas prendas han sido pensadas para hombres y mujeres. Ello permite jugar con la versatilidad del estilo en atuendos para practicar deporte y en entornos cotidianos.

¿Quieres comprar alguna? Muy pronto, la firma abrirá sus primeras tiendas en Santa Fe y Satélite, además de que estará disponible en nueve espacios shop-in-shop de El Palacio de Hierro, abarcando Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro y Nuevo León.

Tras cuatro décadas transformando el espíritu aventurero en piezas de ropa, Napapijri se ha propuesto conquistar a los amantes mexicanos del buen vestir.

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