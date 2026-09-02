Este miércoles 2 de septiembre se convertirá en una fecha inolvidable para el futbol femenil mexicano, al confirmarse la llegada de Rebeca Bernal al Manchester United, consagrándose como la primera futbolista mexicana en dar el salto al futbol europeo.

La nacida en Tampico, Tamaulipas, hace 29 años, cumplirá el sueño de millones de jugadoras mexicanas de jugar en las grandes ligas y nada más y nada menos que en un gigante como el United. Capitana de la Selección Mexicana, dio sus primeros pasos desde muy pequeña, sin imaginarse donde estaría hoy en día.

Bernal es la máxima leyenda de las Rayadas de Monterrey, donde compitió desde 2017 y se convirtió en la capitana y referente en los 4 títulos que conquistó con ellas. Con la Pandilla jugó 250 partidos y anotó 66 goles antes de irse al al Washington Spirit de la National Women's Soccer League de Estados Unidos en 2025.

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La vida fuera de las canchas de Rebeca Bernal

Fuera de la cancha, la 'Capi' Bernal es reconocida por ser una mujer divertida, bromista, pero además de ser deportista, terminó sus estudios en Psicología en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Además, comparte una relación sentimental con la futbolista Janelly Farías, con quien convive.

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Su llegada al Manchester United

Matt Johnson, director de futbol femenino del United, mostró su emoción por el fichaje de la futbolista tricolor, quien firmó contrato hasta junio de 2029. Y la Liga MX Femenil, destacó el esfuerzo y recorrido para llegar al gigante inglés.

“Su llegada al futbol inglés representa un momento trascendental no solo para su carrera, sino también para la evolución del futbol femenil en México. Rebeca Bernal se convierte en la primera jugadora formada en la Liga Femenil BBVA en llegar al futbol europeo y en la primera mexicana en disputar la Women’s Super League de Inglaterra”, destacaron.

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La trayectoria de Rebeca Bernal con la Selección Mexicana

Su jerarquía la llevó a ser capitana del combinado tricolor. Desde joven representó la bandera mexicana en distintas categorías, ya que a los 15 años fue parte del sub 17, a los 16 subió a la sub 20 y en 2017 finalmente dio el salto a la selección mayor.

Ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, anotando el gol decisivo en la final, y fue elegida en el once ideal de la Copa Oro Femenina 2024.

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