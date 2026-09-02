A pocos días de Halloween, la popular franquicia de muñecas Monster High anunció su nueva colección, inspirada en algunas de las leyendas más emblemáticas del mundo del terror y los monstruos, como Drácula, la Momia o Frankestein.

Estos nuevos modelos de la colección Universal Monsters Skullector tienen el objetivo de rendir homenaje a los clásicos personajes que marcaron la historia del cine de terror, con un estilo más glamoroso y moderno, lleno de tacones y peinados.

Cada muñeca incluye vestuarios, accesorios y detalles que hacen referencia a sus apariciones cinematográficas, pero conservando la estética característica de las Monster High.

Lee también: Así son las nuevas muñecas Moonspell Magic de Monster High

Foto: Instagram @monsterhigh

¿Cómo son estas muñecas y qué precio tienen?

La muñeca de Drácula retoma algunos de los elementos más reconocibles del personaje de la película de 1931. Su diseño apuesta por un atuendo negro acompañado de detalles en color rojo, medias de red, zapatos con forma de murciélago y una chaqueta corta con capa.

Uno de los accesorios que más destaca es su bolso en forma de ataúd, mientras que el medallón que lleva al cuello hace referencia al vestuario del personaje en la cinta original. La muñeca cuenta con 11 puntos de articulación, incluye un soporte y un certificado de autenticidad.

[Publicidad]

El monstruo creado por Mary Shelley, Frankenstein, también llegará a la colección. Esta versión conserva características del personaje, como la piel verde, el cabello negro y los tornillos en el cuello, junto a una chaqueta negra con costuras contrastantes y diseños de rayos con accesorios plateados.

Lee también: ¿Cuánto cuesta la Barbie Día de Muertos 2026?; así es el nuevo lanzamiento de Mattel

Además, lleva un bolso en forma de un molino de viento, en referencia a uno de los momentos más recordados de la cinta. El tercer personaje es La Momia, quien luce una apariencia inspirada en el antiguo Egipto. La figura tiene una piel pálida, con ojos dorados y cabello gris con mechones dorados.

[Publicidad]

Cada una de las muñecas tiene un costo de mil 499 pesos mexicanos. Las tres figuras ya se encuentran disponibles en la tienda oficial de Mattel México. "Algunas leyendas nunca permanecen enterradas", describe la marca.

También te interesará:

¿Cuándo entra el otoño en México?; conoce la fecha y hora exacta del equinoccio

[Publicidad]

"¿Tú no sabes quién soy?"; surge #LordPolanco tras chocar contra un Uber y negarse a hacerse responsable

VIDEO: Hombres roban a adultas mayores en Xochimilco; imágenes desatan indignación en redes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

mndsm