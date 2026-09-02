La Comisión Nacional de Búsqueda anunció que una perrita de raza pastor belga de nombre Molly, a lado de su entrenadora, conforma la unidad canina K9, dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas.

A través de redes sociales, dicha institución del gobierno de México detalló que esta unidad está capacitada para hacer labores de búsqueda en campo y territorios subacuáticos.

"¡Hola! Soy Molly. Desde hoy soy integrante de la unidad canina K9 de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas México y tengo una misión muy importante: Buscar personas".

Perrita buscadora Molly, nueva integrante de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Foto: Facebook @ComisionNacionalDeBusqueda

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La Comisión explicó que su capacitación es resultado de "muchas horas" de preparación y dedicación, con personas atrás que analizan información, coordinan y planean.

"Yo pongo mi olfato, mi entrenamiento y todo lo que he aprendido al servicio de la búsqueda de personas. Estoy lista para comenzar esta nueva etapa y dar lo mejor de mí", se lee.

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De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el país, al miércoles 2 de septiembre de 2026, existen 132 mil 430 personas desaparecidas y no localizadas.

Las entidades con más casos son Tamaulipas con 12 mil 818, Estado de México (14 mil 92) y Jalisco 12 mil 992.

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