Después de varios días de incertidumbre, Cruz Azul hizo oficial la llegada de Alan Mozo a través de sus redes sociales. El lateral derecho ya superó los exámenes médicos en la Noria y se incorporó a los entrenamientos bajo las órdenes de Joel Huiqui.

Mozo se convirtió en el tercera incorporación de la Máquina para este torneo y ya tuvo sus primeros contactos con sus nuevos compañeros. El defensa llega con experiencia en el futbol mexicano, luego de pasar por Pumas, Chivas y Pachuca.

Previo a su anuncio, afuera de las instalaciones, el nuevo jugador celeste también tuvo su primer acercamiento con los aficionados. Antes de retirarse en su vehículo, Mozo dejó en claro cuál es su principal objetivo con Cruz Azul y lanzó una promesa. “Vamos por el bicampeonato”.

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Cruz Azul también dio pistas sobre el número que utilizará el lateral derecho. El club publicó una emoji con el número 2. Posteriormente, publicó un video con el mensaje: “Ya eres jugador de la Máquina, Alan. Bienvenido al campeón”.

"Vamos por el Bicampeonato" fueron las palabras que le mencionó Alan Mozo hacia algunos aficionados que se encontraban afuera de la Noria! Que tu voz sea de profeta Alan! Bienvenido! pic.twitter.com/Ftyk7zv3uu — El CHEMIN (@ElChemin1) September 2, 2026

La llegada de Alan Mozo representa una apuesta por fortalecer una posición que necesitaba mayor competencia en la plantilla. En el Apertura 2026, el defensor sumó minutos con Pachuca durante las primeras jornadas y ahora se une al vigente campeón.

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El acuerdo entre Cruz Azul y Pachuca contempla, de inicio, el préstamo de Alan Mozo por este torneo. La Máquina tendrá la posibilidad de quedarse con el defensor de forma definitiva si decide ejecutar la cláusula de compra incluida en el contrato.

La gran duda ahora es cuándo debutará con Cruz Azul. Tras superar los exámenes médicos y ponerse bajo las órdenes de Joel Huiqui, Alan Mozo podría tener sus primeros minutos con La Máquina el próximo domingo ante Santos en el Estadio Banorte, partido correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026.

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