Luego de anunciar que continuará su carrera en ls canchas en Estados Unidos, Javier "Chicharito" Hernández sigue sorprendiendo a sus seguidores, quienes en las últimas semanas lo han visto cada vez más involucrado en los medios de comunicación.

Tras su participación como comentarista invitado de Fox Deportes durante la Copa del Mundo de 2026, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana ha dejado claro su interés por desarrollar una nueva faceta como analista y comentarista. El exdelantero de Chivas, Manchester United y Real Madrid continúa sumando experiencia frente a las cámaras.

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Ahora, Hernández tuvo una nueva oportunidad en los medios durante la cobertura de la Leagues Cup. A través de la transmisión de Apple TV, plataforma que posee los derechos del torneo, el exfutbolista formó parte de los espacios previos al encuentro entre Toluca y León.

Durante su intervención, "Chicharito" compartió su visión sobre la rivalidad deportiva entre la Liga MX y la MLS, asegurando que el nivel entre ambas competiciones es muy parejo. Además, señaló que el formato de la Leagues Cup dificulta realizar comparaciones definitivas entre las dos ligas debido al ritmo acelerado con el que se desarrolla el certamen.

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