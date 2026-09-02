La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García (Morena), defendió también que tres sobrinos del expresidente Andrés Manuel López Obrador trabajen en su administración, pues —dijo— “no son mi familiar, no tengo ningún nepotismo”.

La mandataria confirmó que los tres hijos de Arturo López Obrador, hermano del expresidente, se encuentran en diversas áreas de su gobierno, pues aseguró que son “muchachos” preparados, eficientes y están trabajando, por lo que recriminó “el escándalo”.

“Efectivamente, son tres muchachos que viven en Xalapa desde hace muchos años, tienen años, estudiaron en la Universidad Veracruzana, son muchachos preparados, son muchachos que están trabajando en el gobierno, no son mi familiar, no tengo ningún nepotismo”, dijo en una entrevista radiofónica.

Nahle García manifestó que los tres sobrinos de Andrés Manuel López tienen derecho, como cualquiera, de trabajar en el gobierno del estado.

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“Aquí vamos a hablar bien: estas personas que no están en política, que no han estado en el medio, que son jóvenes como cualquiera, que se metieron a estudiar, se hicieron una carrera, que están trabajando en el gobierno, ¿qué culpa tienen ellos de ser señalados?”, preguntó la morenista.

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Y recriminó que en el pasado no se haya señalado que “Los Yunes” hayan sido diputados y alcaldes al mismo tiempo.

“¿Acaso alguien señaló a los Yunes que eran diputado uno, diputado dos, diputado tres, presidente municipal cuatro, cinco o seis? A ver, en mi caso no hay nepotismo, no son mis familiares, en mi caso están ayudando al gobierno, trabajan todos los días, tienen un perfil bajo, trabajan con ética donde están”, insistió.

Y es que la hija del hermano del expresidente, Erandi Isabel López Herrería, es actual rectora del Colegio de Veracruz, cargo en el que fue nombrada en 2025 y actualmente gana un salario mensual neto de 106 mil 433 pesos con 37 centavos, un monto mayor de 21 mil 683 pesos al salario establecido por tabulador de la gobernadora.

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En tanto, otra de sus hijas, identificada como Tarheni Andrea López Herrería, es subdirectora de Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de los Servicios de Salud de Veracruz, con un salario neto de 33 mil pesos.

Y su hijo Pedro Arturo López Herrería cobra como asesor de la Secretaría de Gobierno, con un salario mensual de tan solo seis mil 500 pesos.

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En contraparte, la gobernadora reconoció sorprenderse por el salario de la rectora del Colegio de Veracruz y aseguró que pidió a la Secretaría de Educación de Veracruz revisar el tema y ajustar las cantidades.

“Lo que sí me llamó la atención por el salario y sí inmediatamente pedí que lo revisaran porque ni ella ni nadie pueden tener ese salario; pedí a la secretaria (de Educación), Raquel Bonilla, que revisara porque no puede ser y hay que ajustar el salario, pero eso es independientemente de que sean sobrina o no sobrina del expresidente Andrés Manuel López Obrador”, agregó.

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Además, admitió que no sabía que el esposo de la rectora del Colegio de Veracruz fuera Leonel Efrén Rivera Pinete, quien es el director de Salud Pública del Gobierno del Estado, con un salario mensual de 42 mil pesos.

Si bien reconoció que conoce al funcionario estatal, pues es hijo de la fallecida política priista y exdiputada del PVEM, Mary Carmen Pinete, insistió en que no sabía que era esposo de la sobrina del expresidente.

“Yo no sabía que el Dr. Pinete fuera esposo de una de las muchachas, yo lo conocía porque su mamá, que en paz descanse, era diputada por el PVEM. Yo lo invité: ¿por qué no me ayudas a trabajar en Sesver? Ahora me entero que es esposo de una de ellas, yo no sabía”.

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Nahle criticó que de todo se haga “un escándalo”.

“Se los comento porque a veces de temas hacen un escándalo y lo digo con todo respeto, cuando no hay, y que es injusto para tres muchachos que no están en el foco político, que no están en el foco político, que están trabajando y sí me ayudan mucho”, concluyó.