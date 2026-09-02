Cuernavaca.- El crimen organizado colgó mantas en los municipios de Cuernavaca, Atlatlahucan, Yautepec y Cuautla para pedir a la gobernadora Margarita González Saravia solicitar la retirada del operativo que mantiene el Gobierno de México desde julio pasado, con presencia policial y fuerzas castrenses.

“Le pedimos de antemano nos deje trabajar y saque al gobierno de Omar García Harfuch" que solamente viene a robar al pueblo de Morelos. Este es el primer y último aviso. Dejen de apoyar a todas las lacras del estado de Morelos”, citan las mantas firmadas por los supuestos comandantes Griego y Roke.

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En julio pasado los gobiernos estatal y federal pusieron en marcha el “Plan Cuautla” para frenar el reclutamiento criminal en la zona oriente de Morelos, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su última visita a Morelos. El jueves estará nuevamente en el estado en ocasión de su segundo informe de labores.

Una de las lonas fue tendida en la carretera federal México-Cuautla, en el puente peatonal de la comunidad de Cerritos, correspondiente al municipio de Atlatlahucan, donde se registró la reunión de alcaldes y exalcaldes de Morelos con el jefe del Cártel del Pacífico en Morelos, Jupiter Araujo Bernard, "El Barbas”.

Foto: Especial

Hallan cuerpos calcinados

En Cuautla, zona donde colgaron las mantas, hallaron los cuerpos calcinados de un hombre y una mujer bajo el puente denominado "La Cartonera", en la colonia Tepeyac.

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El hallazgo se registró a las 06:46 horas, luego de que llamadas al número de emergencias alertaran sobre dos personas envueltas en llamas en el sitio.

Elementos de la policía municipal y paramédicos acudieron al lugar, confirmando que las dos víctimas ya no presentaban signos vitales y mostraban quemaduras de tercer grado en la totalidad del cuerpo.

Minutos antes, a las 06:00 horas, autoridades aseguraron una narcomanta colocada en un puente vehicular de la colonia Empleado Municipal, sobre la carretera Cuautla-Izúcar de Matamoros.

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Foto: Especial