[Publicidad]
La tormenta tropical Marie, el décimo tercer ciclón de la temporada en el Pacífico oriental, continúa fortaleciéndose y podría intensificarse a huracán, afectando principalmente al noroeste del país, donde se prevé un aumento de lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En una tarjeta informativa, el SMN explicó que a las 09:00 hora local (15:00 GMT), el centro de la tormenta tropical Marie se localizaba a 670 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
El organismo apuntó que el fenómeno meteorológico registra vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (km/h), rachas de 140 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 15 km/h.
Lee también Tormenta tropical Marie se fortalece al sur de las costas de Jalisco; estos son los estados afectados
"Durante este día podría intensificarse a huracán. Su extensa circulación reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y en el occidente del territorio nacional", señaló la autoridad meteorológica.
Según el aviso, se espera que la tormenta provoque lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y en el occidente de México.
[Publicidad]
Ante ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), exhortó a la población a extremar precauciones en los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima.
Lee también Tormenta colapsa vialidades en Hidalgo; camión de transporte público queda atrapado en un socavón
De acuerdo con el pronóstico del SMN, Marie podría convertirse en huracán categoría 1 o 2, este miércoles y alcanzaría la categoría 2 la tarde del jueves.
[Publicidad]
Pero la trayectoria proyectada la aleja de las costas mexicanas, con movimiento hacia el noroeste, pasando al sur/suroeste de Cabo San Lázaro y Punta Abreojos, Baja California Sur.
Por otro lado, la CNPC informó que la presencia de canales de baja presión, la entrada de la nueva onda tropical número 36 sobre la península de Yucatán y el avance de la onda tropical número 35 en el sur, ocasionarán chubascos en el centro, occidente, noreste, oriente sur y sureste del territorio.
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
PAN CDMX prepara crítica al Segundo Informe de Brugada; señala desempleo, falta de agua e inseguridad
Espectáculos
George Clooney recibe el León de Oro en Venecia y lanza contundente mensaje contra el miedo y los autoritarios
Universal Deportes
Sebastián Cáceres se despide del América entre lágrimas y nostalgia: El amor que les tengo no se irá
Nación
MC rechaza alianza opositora con el PRI por ser un partido "sin autoridad moral"; "son esquiroles de Morena", revira Alito
Fútbol
América vs Monterrey: ¿Dónde ver en VIVO y a que hora juegan este miércoles?
La Roja
Asesinan a tecladista de Camilo Séptimo en Atizapán junto a su familia, niño salió ileso
Fútbol
¡Que siempre no! Erik Lira no jugará en el Mónaco, la contratación se cayó de último momento
Édgar Córdova
La capital de los homicidios: CDMX supera a Sinaloa y Edomex en jornada violenta