Con la incorporación de herramientas digitales, ahora los estudiantes cuentan con nuevos métodos para adquirir conocimientos y descubrir habilidades de manera dinámica. Por esa razón, estas 5 aplicaciones pueden ser grandes aliadas durante el regreso a clases.

Desde tareas como la organización y la gestión de actividades hasta lecciones de idiomas, en Techbit te presentamos 5 opciones por si eres estudiante o padre y madre de familia.

¿Cuáles son las mejores apps para este regreso a clases?

La principal ventaja de estas aplicaciones es que se adaptan a las necesidades y al ritmo de cada estudiante, lo que permite que la experiencia sea personalizada.

El uso de estas aplicaciones puede ser útil en diversos niveles educativos. Foto: Unsplash

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Todoist

La primera app sirve para planificar, organizar y dar seguimiento a tareas por medio de un calendario. Pero además, funciona sin necesidad de conexión a Internet.

Se encuentra disponible en Google Play y App Store.

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Khan Academy

Esta aplicación ofrece explicaciones claras por medio de videos y contenido interactivo sobre diversas disciplinas, entre ellas, matemáticas, ciencias, economía y finanzas.

También se encuentra disponible en Google Play y App Store.

Duolingo

¡Seguramente la conoces! Permite aprender más de 40 idiomas y hasta desarrollar habilidades de gramática y vocabulario.

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La puedes descargar en Google Play y App Store.

Forest

Se trata de una app de productividad, que permite reducir las distracciones y crear hábitos de trabajo profundo.

También es posible descargarla desde Google Play y App Store.

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Adobe Scan

Finalmente, con esta aplicación puedes escanear apuntes y documentos, e incluso convertirlos en PDF. Tendrás tus archivos digitalizados de manera accesible.

La encuentras en Google Play y App Store.

La tecnología puede ser una gran aliada del aprendizaje. Foto: Unsplash

Finalmente, es básico tener Zoom, Google Meet y Microsoft Teams para realizar videollamadas de alta calidad.

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¿Cuáles son las ventajas de usar apps educativas?

Cada vez más docentes ocupan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para fortalecer la enseñanza y potencializar el aprendizaje de los estudiantes. Y las apps educativas pueden integrarse en las aulas con beneficios como:

Facilitan el aprendizaje y la comprensión: al utilizar recursos visuales, como videos e imágenes, permiten que los estudiantes asimilen los contenidos con mayor rapidez.

Fomentan el trabajo en equipo: debido a que contienen actividades interactivas, hace que los alumnos se involucren y colaboren entre sí.

Retroalimentación: al finalizar las actividades, las apps muestran los resultados de desempeño. Esto puede ser aprovechado por el docente para realizar una retroalimentación adecuada.

La tecnología puede ser una gran aliada para los alumnos este regreso a clases; así que te recomendamos echarles un vistazo a estas aplicaciones y aprovechar sus funciones al máximo.

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