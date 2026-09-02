Múnich, Alemania. Huawei ha presentado una nueva línea de productos insignia desde Múnich, Alemania. Durante el evento "Chase the Wild", la compañía china presentó una amplia gama de dispositivos nuevos que incluyen wearables, tabletas, celulares y audífonos.

Con este lanzamiento, Huawei busca reforzar su visión y propósito que es integrar tecnología de vanguardia en la vida cotidiana.

Relojes inteligentes enfocados en salud

Uno de los lanzamientos más importantes para la marca, fue su nueva línea de relojes inteligentes.

Primero, encontramos el Huawei Watch GT 7 Series, el cual cuenta con mejoras tanto en el diseño como en la integración de funciones para deportes al aire libre, manejo de la salud e incluso en la duración de la batería.

De este reloj lanzaron dos versiones: 46mm y 41mm con ocho opciones de color, mientras que en la versión Pro encontramos tres combinaciones de colores con un bisel de cerámica nanotecnológica y un cuerpo de aleación de titanio que le brinda mayor durabilidad al dispositivo.

Huawei presenta nuevo catálogo de productos insignia en Múnich. Imagen: Huawei

Leer también: ¿Es malo usar el celular mientras está cargando?

[Publicidad]

Dos de los deportes que fueron favorecidos con este reloj son el esquí y el ciclismo. Por parte del esquí, encontramos nuevos modos de deportes de nieve en interiores y mapas de esquí al aire libre que, según Huawei, cubren hasta 3 mil estaciones de esquí en todo el mundo.

Mientras que en ciclismo ahora hay información sobre este deporte con base en la inteligencia artificial, así como la planeación de rutas para ascensos y alertas de pendientes y curvas cerradas.

Otro de los lanzamientos importantes fue el Huawei Watch 6 Series que llega con un diseño inteligente, modos de entrenamiento avanzados, así como un análisis de entrenamiento impulsado por IA.

[Publicidad]

Y uno de los relojes que, sin duda, se llevó las miradas, fue el Huawei Watch D3, un reloj enfocado en salud que permite medir la presión arterial antes y después del ejercicio, además de ofrecer recordatorios inteligentes para tomar este signo vital de forma recurrente.

Vale la pena destacar que este reloj obtuvo una certificación médica europea CE-MDR.

Tableta para impulsar la productividad

Con el objetivo de impulsar la productividad y la creatividad, Huawei presentó la Huawei MatePad Pro de 12 pulgadas, una tablet insignia que destaca por su diseño ultradelgado y ligero. Con apenas 4.7 mm de grosor y un peso de 454 gramos, el dispositivo está diseñado para facilitar el trabajo y la creación de contenidos desde cualquier lugar.

[Publicidad]

La nueva Huawei MatePad Pro incorpora una pantalla OLED flexible PaperMatte de 12 pulgadas y diversas funciones impulsadas por inteligencia artificial, entre ellas la conversión de voz a texto y herramientas para mejorar la escritura a mano. Además, integra gestos aéreos compatibles con el lápiz óptico Huawei M-Pencil Pro, ofreciendo nuevas posibilidades para interactuar con el dispositivo y desarrollar ideas de forma más intuitiva.

Además, Huawei anunció el lanzamiento global de la edición 2026 de Huawei GoPaint, su concurso internacional de creación artística. Este año, la iniciativa incorpora una nueva categoría denominada “Creación sencilla”, con el objetivo de ampliar la participación y acercar a más personas a las posibilidades de la expresión artística.

Audio y telefonía, el match perfecto

En el segmento de dispositivos de audio, Huawei presentó la nueva serie Huawei FreeBuds Neo, diseñada para adaptarse al estilo de vida moderno mediante un diseño renovado y una experiencia de sonido envolvente.

[Publicidad]

Por su parte, en el ámbito de los smartphones, la compañía dio a conocer la serie Huawei nova 16, una nueva generación que busca ofrecer una experiencia renovada y que destaca especialmente por sus capacidades para la fotografía de retratos.

Leer también: Estas son las 10 carreras peor pagadas en México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters