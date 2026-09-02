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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles, durante una inusual visita a la Franja de Gaza, que su país no tiene intención de retirarse de las zonas que controla en este territorio palestino.
"Controlamos la zona. No nos estamos retirando. Nos quedaremos en esta línea", declaró Netanyahu cerca de la línea amarilla, que demarca la zona bajo el mando del movimiento islamista Hamas y el territorio bajo control de los militares israelíes.
"Controlamos el 60% de la Franja y no nos detendremos porque estamos eliminando a los terroristas que nos amenazan, y lo hacemos día tras día", agregó en un comunicado difundido por su oficina.
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mcc
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