El Lonje Moco, Armando Hoyos, Ludovico P. Luche, Julio Esteban y El Diablito son algunos de los personajes con los que Eugenio Derbez construyó una de las carreras más exitosas dentro de la comedia mexicana. A través de ellos, el actor convirtió sus gestos, frases y particular sentido del humor en una fórmula que durante años lo mantuvo en lo más alto de la televisión.

Hoy, esa imagen ya no alcanza para definir su trayectoria. Con el paso de los años, el actor ha comenzado a ampliar los terrenos en los que se desenvuelve y a buscar historias que le permitan mostrar una faceta distinta, tanto frente a las cámaras como detrás de ellas.

Ahora, a sus recién cumplidos 65 años, esa transformación se hace evidente en los proyectos que forman parte de su presente profesional. Uno de ellos es “El juicio”, serie en la que interpreta a un personaje completamente alejado de los papeles que lo hicieron famoso: un padre que busca justicia después de que su hija adolescente es víctima de agresión sexual.

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La producción de Prime Video (que se estrena este próximo 11 de septiembre) lo coloca frente a una historia marcada por la corrupción y las diferencias de poder, algo que sucede en el mundo real; y es que, está basada en una investigación realizada por el periodista León Krauze.

La búsqueda de nuevos registros también está presente en el cine. Derbez protagonizará, junto a Eva Longoria, la cinta “Marcelo en el Mundo Real” que sigue a un joven con trastorno del espectro autista que deja un entorno de educación especial para incorporarse al mundo laboral tradicional con todos los desafíos que esto representa.

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Pero, mientras explora personajes distintos, el hijo de Silvia Derbez también ha ampliado su participación en la industria como productor.

Recientemente anunció la creación de Studio DRBZ, una fábrica de contenidos digitales en la que trabajará al lado de Alessandra Rosaldo y sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo, quienes estarán involucrados en diferentes iniciativas.

Sin embargo, la seriedad que ha adoptado, no ha logrado alejarlo de la polémica. Recientemente fue criticado por las declaraciones en las que aseguró que prefiere ayudar a albergues de perros antes que a otros sectores de la población.

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A esto se sumó las criticas que recibió Aitana, su hija menor, después de que debutara en el escenario junto a su madre. Los comentarios de Victoria Ruffo sobre el físico de la niña provocaron críticas en redes sociales y posteriormente fueron retomados por Derbez, quien respondió con un breve “Gracias, Lucho” a una publicación de Lucho Borrego en la que cuestionaba las palabras de la actriz.

Así, la carrera que comenzó con las risas del público se ha ido transformando. La actuación dramática y la producción forman parte de una etapa en la que Derbez busca tener mayor control sobre las historias que cuenta y sobre el lugar que ocupa dentro de ellas.

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