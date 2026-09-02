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Berlín. Un ruso con pasaporte de Letonia y un ciudadano de Bielorrusia están bajo sospecha de haber participado en el ataque híbrido de principios de agosto contra el aeropuerto de Leipzig con un dron cargado de explosivos, según una investigación conjunta del diario Süddeutsche Zeitung y de los canales regionales NDR y WDR.
Según esos medios, las autoridades están convencidas de haber identificado a esas dos personas como responsables del intento de atentado que tenía como blanco un avión Antonov ucraniano, utilizado para el transporte de material bélico.
Un día después de que el gobierno alemán responsabilizara a Rusia del incidente y hablase de "agentes de bajo nivel" al servicio del Kremlin los medios difunden informaciones sobre los dos sospechosos.
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Se sospecha que el ruso con pasaporte letón tiene contactos con el consulado general ruso, que entró a Alemania a través del aeropuerto de Berlín y viajó a Leipzig en un coche de alquiler.
Dos días antes del atentado el hombre, que está bajo sospecha de preparar la logística, abandonó Alemania, otra vez desde el aeropuerto de Berlín.
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El otro sospechoso, que además de su pasaporte bielorruso tiene un pasaporte ruso, habría entrado a Alemania con un visado expedido por el consulado italiano en Minsk.
Según el Süddeutsche Zeitung, las autoridades son escépticas sobre la posibilidad de que los presuntos responsables sean llevados ante los tribunales, ya que en el pasado ha habido situaciones en las que no se ha podido juzgar a agentes extranjeros porque después de cometer delitos no han vuelto a pisar el territorio comunitario.
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En la noche del 4 de agosto se halló un dron con carga explosiva en el aeropuerto de Leipzig. El atentado fracasó, al parecer, por un defecto en el detonador de la bomba.
Un segundo dron pudo colisionar poco después con un avión de carga de DHL que se había visto obligado a abortar su aterrizaje en Leipzig debido al cierre del aeropuerto.
Asimismo, los investigadores encontraron el pasado día 14 otro vehículo aéreo no tripulado cerca del aeródromo, así como explosivos, según informaron este martes las cadenas públicas regionales WDR y NDR y el diario Süddeutsche Zeitung.
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