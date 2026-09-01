“La abuela”, “Cómic" y "La Señora" son los ganadores del Festival LG OLED de Cortometrajes Creados con Inteligencia Artificial. Estos filmes son exhibidos en la Cineteca Nacional durante agosto y septiembre.

“La idea de este primer festival es generar conversación acerca de la inteligencia artificial”, dijo Daniel Aguilar, director de Comunicación Corporativa en LG Electronics México. El directivo también destacó el talento de los ganadores y el cómo, a través del uso de herramientas de inteligencia artificial, llevaron a cabo filmes que de otro modo no se hubieran logrado, entre otros motivos, por temas de costos de producción y realización.

Iván Villanueva, representante de la Cineteca Nacional dijo: “Este espacio ha apostado por traer nuevas narrativas y a atraer a jóvenes talentos. Queremos empezar a ver cómo estas nuevas tecnologías se pueden incluir en todo lo que tiene que ver con el cine”.

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El cineasta y también responsable de programación de la Sala OLED LG por parte de Cineteca Nacional México agregó: “La IA está muy en boga y por eso se invitó a diversas escuelas de cine, de comunicación e, incluso, relacionadas a cuestiones de artes plásticas”. Sin embargo, el también realizador enfatizó que la IA no reemplaza la mirada de un cineasta sino que es una herramienta más.

Exhiben en la Cineteca Nacional a ganadores del Festival LG OLED de Cortometrajes Creados con Inteligencia Artificial. Foto: David Ochoa

Una historia hecha con prompts

En total se recibieron 73 cortometrajes, los cuales fueron evaluados por un jurado integrado por colaboradores de la Cineteca. El ganador del primer lugar fue “La abuela”, filme creado por Gina Hernández, del último cuatrimestre de Comunicación en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC).

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“Me llamó muchísimo la atención la inteligencia artificial porque es un tema que desde ahorita y a futuro va a ser una herramienta que nos va a facilitar muchas cosas”, dijo la estudiante.

Fue uno de sus profesores quien vio potencial en Gina y le preguntó si quería participar. “Quise experimentar, probar toda la parte de escribir prompts y me divertí muchísimo. Puse detalles muy específicos en las instrucciones que le daba a la IA para que plasmara lo que yo vivo. La protagonista fue mi abuelita”.

Sobre qué herramienta de inteligencia artificial utilizó Hernández, la joven comunicóloga dijo que utilizó Gemini de Google porque “la generación de videos es muy realista”.

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En cuanto a premios, el primer lugar, recibió un monitor LG OLED QHD modelo 27GX704A-B y una pantalla lifestyle portátil LG StanbyME, mientras que el segundo, obtenido por el trabajo “Cómic"; y tercer lugar, entregado al corto "La Señora", recibieron una pantalla lifestyle portátil LG StanbyME.

Los cortometrajes se pueden observar en la Sala OLED dentro de la Cineteca Nacional y, también, llegarán a LG Channels, para darles una difusión potencial a más de 30 millones de personas en México, según informaron los organizadores.

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