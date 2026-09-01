En un mundo en el que pasamos horas detrás de la pantalla del celular, a veces necesitamos desconectarnos y tomar un descanso de los mensajes y notificaciones de WhatsApp sin perder nuestra conexión a internet.

Para hacerlo, existe un truco que no muchas personas conocen para dejar de recibir mensajes en la aplicación manteniendo los datos o el Wi-Fi encendido. Si quieres conocer cómo hacerlo, en Techbit te explicamos paso a paso.

¿Cómo dejar de recibir mensajes en WhatsApp?

Si quieres desconectar WhatsApp sin activar el modo avión, puedes recurrir a la función “Proxy”. De acuerdo con Microsoft Learn, se trata de un servidor intermediario que se encuentra entre un cliente y un servidor de destino.

Al tratarse de una aplicación popular, WhatsApp ofrece diversas funciones de privacidad. Foto: Unsplash

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En el caso de la aplicación de mensajería instantánea, esta herramienta permite conectarse a través del dispositivo y no de un servicio en línea, por lo que puedes usarla para dejar de recibir mensajes temporalmente sin apagar los datos o el Wi-Fi. Activarla es muy sencillo, solo debes seguir los siguientes pasos:

Abre WhatsApp.

Entra a “Ajustes”.

Dirígete al apartado “Almacenamiento y datos”.

Pulsa sobre la opción “Proxy”.

Selecciona “Configurar Proxy”.

En “Dirección del proxy” o “Host de Proxy” escribe la siguiente dirección: 1.1.1.1.

Pulsa “Guardar”.

¡Listo! Ahora cada vez que alguien te mande un mensaje solo aparecerá una palomita, lo que quiere decir que no lo recibiste y así evitarás reclamaciones por ignorar las notificaciones. Cabe destacar que puedes desactivar esta función eliminando la dirección del Proxy.

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Si activas la función "Proxy" en WhatsApp ya no recibirás mensajes. Foto: Unsplash

¿Cómo pasar desapercibido en WhatsApp?

¡Tómalo en cuenta! Si no quieres desconectarte por completo de WhatsApp y solo necesitas un break para realizar otras actividades, puedes activar el famoso “modo fantasma”, el cual reúne una serie de herramientas de privacidad que permiten usar la aplicación de manera más discreta y segura.

A continuación te mostramos las funciones que debes deshabilitar:

Desactiva la hora de conexión, información y enlaces.

Desactiva las confirmaciones de lectura o “palomitas azules”.

Activa los mensajes temporales.

Silencia las llamadas.

Bloquea los contactos que no conozcas.

Cambia la privacidad de tus estados.

Como tip extra, te recomendamos cambiar la privacidad de tu foto de perfil para que solo la puedan ver tus contactos de confianza y no cualquiera que tenga tu número dentro de la aplicación.

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¡Ya lo sabes! Al ser una aplicación utilizada por millones de usuarios alrededor del mundo, WhatsApp cuenta con diversas funciones que permiten mantener al máximo la privacidad y personalizar la experiencia según los gustos y actividades de las personas.

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