El regreso a clases es uno de los momentos clave para renovar herramientas escolares, especialmente cuando se trata del equipo de cómputo. Por eso, preguntas como “¿qué laptop comprar para la escuela?” suelen aparecer entre estudiantes y familias que buscan una opción práctica, ligera y funcional para las tareas del ciclo escolar.

En ese terreno, la ASUS Chromebook CX14 se presenta como una laptop ligera con ChromeOS, funciones de IA de Google y una configuración pensada para estudiantes. Además, llega con un beneficio adicional para la temporada: Coppel la ofrece con precio promocional de $4,999, vigente del 24 de agosto al 7 de septiembre.

La ASUS Chromebook CX14 se presenta como una laptop ligera con ChromeOS. Foto: Cortesía

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¿Por qué la ASUS Chromebook CX14 puede ser una buena laptop para estudiantes?

Con un peso inicial de 1.39 kg, la ASUS Chromebook CX14 es una opción ligera para llevar en la mochila y moverse con facilidad entre la casa, el transporte y la escuela.

Su pantalla FHD de 14 pulgadas con formato 16:9 ofrece un área cómoda para leer, hacer tareas, revisar presentaciones o compartir la vista con compañeros en la biblioteca. Además, su diseño de bisel estrecho aprovecha mejor el espacio de visualización sin aumentar demasiado el tamaño del equipo.

La bisagra de 180 grados también suma flexibilidad para distintos escenarios de uso, desde estudiar en un escritorio hasta trabajar en una mesa compartida donde conviene abrir la pantalla por completo.

En conectividad, la ASUS Chromebook CX14 incluye puerto HDMI, una característica útil para conectar un monitor, una pantalla externa o un proyector sin depender de adaptadores adicionales.

Sus puertos de entrada y salida están concentrados en la parte superior de la cubierta, lo que ayuda a evitar interferencias con el área del mouse. Para tareas en casa o en el salón, también ofrece conectividad inalámbrica compatible con Wi-Fi 6, pensada para navegación, clases en línea y trabajo en la nube.

La ASUS Chromebook CX14 es una opción ligera para llevar en la mochila. Foto: Cortesía

ASUS Chromebook CX14: durabilidad y rendimiento para el ciclo escolar

Uno de los puntos importantes al elegir una laptop escolar es qué tan sencillo resulta mantenerla en buen estado. En el caso de la ASUS Chromebook CX14, su diseño está orientado a facilitar el mantenimiento y alargar la vida útil del equipo.

Su ensamblaje simplificado y la cubierta inferior rediseñada con cuatro tornillos anticaída facilitan posibles reparaciones o actualizaciones, un detalle relevante para quienes buscan una laptop que acompañe más de un ciclo escolar.

Para el desempeño diario, este modelo integra procesador Intel N50, 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento eMMC, una combinación enfocada en navegación, tareas de productividad, correo, videollamadas y uso de aplicaciones en la nube.

Esto permite trabajar con actividades comunes del día a día escolar, como consultar una lectura, avanzar en un documento, participar en una clase virtual o preparar una presentación en equipo.

Otro de sus diferenciales está en la integración con herramientas de Google y funciones de inteligencia artificial, que amplían las posibilidades de productividad dentro del ecosistema de ChromeOS.

ASUS Chromebook CX14, su diseño está orientado a facilitar el mantenimiento. Foto: Cortesía

¿Dónde comprar la ASUS Chromebook CX14 con descuento este regreso a clases?

Para estudiantes que buscan una laptop portátil, sencilla de usar y preparada para tareas en la nube, la ASUS Chromebook CX14 aparece como una alternativa atractiva dentro de las promociones de regreso a clases.

Coppel ofrece la ASUS Chromebook CX14 con precio promocional de $4,999, vigente del 24 de agosto al 7 de septiembre en Coppel. La laptop puede adquirirse en tienda física o en línea a través de: https://www.coppel.com/pdp/laptop-asus-chromebook-cx1405cta-c8g128-c1-14-pulgadas-intel-n50-8-gb-ram-128-gb-emmc-pm-2160913

Con ese precio, la ASUS Chromebook CX14 se coloca como una opción a considerar para quienes necesitan una laptop ligera, conectada y enfocada en productividad escolar sin complicarse con un equipo más grande o costoso.

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