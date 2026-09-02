La petrolera estadounidense Chevron anunció acuerdos que le permitirán duplicar su producción en Venezuela de aquí a cinco años, a pocas horas de que el secretario de Energía, Chris Wright, cierre en Caracas el pacto que cede a Washington una quinta parte de las reservas del país sudamericano.

Los acuerdos contemplan nuevas concesiones en la Faja del Orinoco y términos legales, fiscales y comerciales actualizados, indicó la empresa en un comunicado. Gracias a ello, será posible "invertir más de 7 mil millones de dólares en los próximos cinco años, y multiplicar por más de dos la producción a unos 600 mil barriles diarios, en comparación con 2026".

Chevron cuenta con tres empresas en Venezuela. En virtud de los acuerdos, una de ellas, Petroindependencia, donde posee una participación del 49%, obtuvo licencia para explotar otros dos campos petrolíferos, Carabobo 1 y Carabobo 2 Sur-A.

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Estos dos yacimientos "fortalecen aún más la creciente cartera de Chevron en Venezuela", destacó en su comunicado la petrolera, que había seguido operando en Venezuela bajo la presidencia de Nicolás Maduro, capturado en Caracas en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Dicho portafolio "refuerza el suministro de petróleo y crea un valor a largo plazo diferenciado", destacó Mike Wirth, CEO de Chevron, citado en el texto.

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El anuncio se produjo horas antes de que el secretario de Energía estadounidense cierre con el gobierno de Delcy Rodríguez en Caracas el histórico acuerdo que cede a Washington la explotación de 65 mil millones de barriles de crudo, el equivalente de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

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EU vaticina gran aumento de la producción petrolera venezolana

Wright estimó que la producción petrolera de Venezuela superará los 2 millones de barriles diarios (mdbd) para 2030, el doble del nivel que tenía el país en enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al líder Nicolás Maduro.

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El funcionario estadounidense se encuentra ya en Caracas para cerrar el acuerdo. "Empezamos con un poco menos de un millón de barriles diarios. Hoy supera los 1.2 millones de barriles diarios", dijo en entrevista con la cadena CNBC.

"La producción de Venezuela estará por encima de los 2 millones de barriles diarios para finales de esta década, así que habrá un gran crecimiento en la producción petrolera venezolana", aseveró.

Ahora, la participación del gobierno estadounidense "aumenta la seguridad y confianza en el Estado de derecho y la inviolabilidad de los contratos en Venezuela", consideró Wright.

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"Una cosa es que un gobierno expropie activos de corporaciones privadas", señaló Wright. "Otra muy distinta es que expropie activos que pertenecen a Estados Unidos", destacó.

El gobierno de Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington, impulsó a principios de año una reforma de la Ley de hidrocarburos, que facilita nuevos negocios.

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Además de Chevron, otras petroleras estadounidenses, como ExxonMobil y ConocoPhillips, no han anunciado hasta ahora nuevas inversiones, luego de la expropiación de sus proyectos en Venezuela en 2007.

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