A un año de su entrada en funciones, el ministro en retiro Javier Laynez Potisek criticó el desempeño del nuevo pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el primero electo en las urnas, y aseguró que hay una evidente sumisión a los Poderes Ejecutivo y Legislativo que narra la “crónica de una reforma fracasada”, en donde se han cumplido las advertencias que realizaron especialistas y abogados en torno a someter al Poder Judicial al voto popular.

En entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, el jurista expresó que el Alto Tribunal ha funcionado como “operador de las autoridades” y condenó la asistencia de la totalidad del pleno en la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.

“La asistencia de todo el pleno a un acto de la Presidenta de la República denota una tremenda imprudencia que no midieron, o es realmente decir que ya no importa esa deslegitimidad que traen de origen, pues ya tampoco habría esa necesidad de dar la apariencia de autonomía frente al poder político”, expresó.

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Laynez Potisek reiteró que la nueva Corte será irrelevante, como efecto de la sobrerrepresentación electoral del oficialismo, debido a que habrá muy pocas o no habrá ninguna acción de inconstitucionalidad al no haber un tercio necesario para que una minoría parlamentaria mande las leyes a revisión ante el Tribunal Constitucional.

“Controversias constitucionales tampoco serán muchas, porque los órganos constitucionales ya desaparecieron. Dos figuras importantísimas, dos mecanismos de contrapeso importantes, en el momento se vuelven irrelevantes”, alertó.

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Entre sus críticas a la entrada en vigor del nuevo Poder Judicial, el ministro en retiro manifestó su preocupación ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), órgano constitucional que se encarga de evaluar el “buen” desempeño de jueces de distrito y magistrados de circuito.

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“Es muy preocupante (...) Siempre se sostuvo que está hecho para investigar y sancionar a malos jueces, malos magistrados, por conductas irregulares. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando estos órganos no tienen bien acotadas sus facultades, sancionan por una cuestión de criterio”, señaló.

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Esto genera incertidumbre, dijo, porque entrar a cuestiones de criterio no solamente lesiona la autonomía, sino que inhibe el ejercicio de la función jurisdiccional, lo cual genera sumisión o cooptación de personas juzgadoras.

“Por una mala conducta sí (se debe sancionar): acoso laboral, acoso sexual, recibir dinero en un asunto. Esas son ilegalidades que deben ser castigadas, pero nunca se sanciona, en ningún sistema en el mundo democrático con sistema judicial independiente, una cuestión de criterio”, advirtió.

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