Chalco, Méx— Los transportistas que prestan servicio en paralelo al Trolebús Santa Martha-Chalco, quienes amagaron con protestas el próximo lunes para que sean incluidos en el programa de movilidad, se incorporarán al proyecto si demuestran que operaban en la ruta y tienen concesión vigente, informó Juan Hugo de la Rosa García, titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

Explicó que lo mismo aplica para las unidades que funjan como alimentadoras de las estaciones del propio sistema de transporte eléctrico. “No pueden ser todos, sino que tienen que ser quienes demuestren esa afectación”.

Un estudio previo a la operación del sistema determina que son 15 las empresas que pueden incorporarse al proyecto. Otra cifra similar serían como alimentadoras.

Varias líneas advirtieron que realizarán protestas, con bloqueos de vialidades el lunes, si las autoridades no los incluyen en el plan de movilidad, tal como les prometieron. Según sus cálculos, han perdido más de 500 millones de pesos desde que se puso en operación el Trolebús en mayo del 2025 porque dejaron de trasladar a millones de usuarios en ese lapso.

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